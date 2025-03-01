Европейские политики поддержали Украину после встречи Трампа и Зеленского

Европейские политики отреагировали на итоги встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, которая завершилась отменой сделки по редкоземельным металлам. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «свободному миру нужен новый лидер». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Украину «быть сильной, смелой и бесстрашной».

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору. Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев»,— написала Кая Каллас в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен написала, что Европа продолжит работать с Украиной «ради справедливого и прочного мира». «Ваше достоинство отдает честь храбрости украинского народа … Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский»,— добавила она.

Поддержку властей Украины выразили в том числе президенты Польши Дональд Туск и Латвии Эдгар Ринкевич, премьер Испании Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь высказался в поддержку Дональда Трампа. «Сильные люди создают мир, слабые - войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир»,— написал он в соцсети X.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Разговор об урегулировании российско-украинского конфликта прошел на повышенных тонах. Fox News передает, что американская сторона попросила Владимира Зеленского покинуть Белый дом. Пресс-конференция по итогам переговоров отменена, подписание сделки по редкоземельным металлам сорвано.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вседозволенность сыграла с киевским начальником дурную шутку"».