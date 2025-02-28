В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка. Столь эмоционально заряженного и негативно окрашенного обмена взаимными претензиями под камеры в Белом доме, пожалуй, еще не было. «Ъ» расспросил российских экспертов об их первых впечатлениях от увиденного и прогнозах на будущее.

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Фото: Mystyslav Chernov / AP Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Mystyslav Chernov / AP

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Владимир Зеленский недооценил масштаб перемены, которая свершилась в американской политике после прихода Дональда Трампа. Его подвел тот факт, что на протяжении трех лет никто на Западе не считал допустимым хоть в чем-то публично возражать украинским представителям, особенно самому Зеленскому. Дипломатам, политикам, культурным деятелям с Украины позволялось практически все. Они — жертвы, они имеют право. Вседозволенность сыграла с киевским начальником дурную шутку.

Но дело не только в чьих-то дурных манерах, это частное проявление. Такая модель поведения была возможна, пока украинский конфликт воспринимался на Западе как сражение правильной стороны истории против неправильной. А в нем допустимо практически все. И никто не осудит.

Трамп относится к войне как к досадной неприятности, заварухе, в которой виноваты все участники, а пуще всего его предшественник. Ключевая фраза Трампа во время этого поистине исторического общения в Белом доме: я посредник, я не на чьей стороне, я хочу, чтобы кончилась война. И это фундаментальный разворот. Трамп, как ни странно, выступил с позиций классической дипломатии, которая необходима, чтобы заканчивать войны. Зеленский и его сторонники ее отвергают, рассчитывая на чистую победу. Но она недостижима.

Проблема Зеленского теперь еще и в том, что, совершив фатальный промах с выбором линии поведения в Белом доме, он обезоружил даже свою группу поддержки в Европе и тех же Соединенных Штатах. Они могут сколько угодно негодовать по поводу Трампа и требовать продолжать помощь Украине, но ошибка Зеленского вопиюща. Возможность склонить американского президента к более благожелательной позиции утрачена.

Ну и два маленьких замечания. Первое. Зеленский теперь имеет возможность оценить сдержанность и даже тактичность президента России. Как бы они друг к другу ни относились. Второе — война продолжается».

Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Такого мировая политика не наблюдала давно. В отличие от ТВ-шоу.

После скандала в прямом эфире Дональд Трамп написал, что такое давление и напор как раз были нужны, чтобы явить суть. Очень напоминало старое шоу “Кандидат”, которое он вел в 2000-е годы. Главное, чем оно запомнилось,— убийственное “Уволен”. Владимир Зеленский с невероятным упорством демонстрировал поведение человека без плана Б, что нарушает любую переговорную логику. Из чего нехитрый вывод — демонстрация нежелания переговоров и была главной задачей. Такое тоже было: в одной из серий “Слуги народа” его герой швырял в лицо чиновников МВФ документы на кабальные кредиты под приватизацию украинской земли.

Логика ТВ-шоу достаточно однозначна и требует жестких действий от обеих сторон в ближайшее время. Но что хорошо для охватов, крайне рискованно для жизни. По всем признакам ближайшие несколько дней и недель будут очень опасными. Более того, они будут иррационально опасными. Ну и по телевизионной логике после самого острого периода нас может ждет обновление каста».

Максим Сучков, директор Института международных отношений МГИМО МИД России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Зеленский нажал на все “кнопки”, которые нельзя было нажимать в переговорах с Трампом: и по стилистике общения с американским президентом, и по содержанию его тезисов.

Главной его ошибкой, на мой взгляд, стало указание Трампу на уязвимость Америки и единственный ее источник силы в виде удачной географии (“У вас есть прекрасный океан”), позволяющей Америке находиться на удалении от горячих точек. Сказать это президенту и его амбициозному вице-президенту, проведшим кампанию на теме “силы Америки”, в Овальном кабинете в присутствии СМИ означало завести импульсивного Трампа на высоты репутационных рисков, которые Трамп себе не может позволить, тем более от того, кого он считает полностью зависимым от США.

Таким образом, если для демократов “спойлером” была Россия, то для Трампа “спойлером” становится Украина и лично Зеленский, упрямство которого рушит его мечты на удачную сделку со всеми сторонами и разрешение конфликта.

Внезапно проявил себя и (Джей Ди.— “Ъ”) Вэнс. Стало понятно, что он не забыл, на кого делал ставку Зеленский, посещая в разгар предвыборной кампании в США вместе с демократами Пенсильванию.

Впрочем, обольщаться увиденным не стоит. Ключи к окончанию конфликта у США: они могут хоть завтра отключить Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ, и через неделю все для них закончится. Но США этого не делают, потому что чувствуют, что могут выжать из ситуации больше. Визит Зеленского дает дополнительный ход Москве. Нужно им правильно распорядиться».

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Публичная перепалка между Трампом и Зеленским, полный провал переговоров, срыв подписания сделки по украинским недрам и досрочный отъезд Зеленского из Белого дома резко повысили шансы на урегулирование войны на Украине через российско-американские переговоры, и преимущественно на российских условиях, и начали обратный отсчет конца режима Зеленского.

Руководитель киевского режима явно недооценил решимость Трампа завершить войну как можно скорее и тот факт, что он воспринимает ее не как эпицентр глобальной борьбы добра со злом, а как заведомо проигрышное дело и помеху, мешающую США перераспределить свои силы на действительно значимые с точки зрения стратегических интересов США направления.

Равным образом Зеленский явно переоценил свой собственный имидж, остался в плену представлений о том, как его принимали в Белом доме при Байдене, и психологически оказался не готов к тому, что воспринимается не как “новый Черчилль” и лидер страны, сражающейся на передовой за весь Запад против “сил зла”, а как испытывающий проблемы с легитимностью авантюрист, призывающий США продолжать финансировать явно проигрышную войну — и тем более чреватую третьей мировой.

Логика Трампа понятна: Украина проигрывает войну и без поддержки США проиграет ее быстрее и катастрофичнее. Поэтому роль Зеленского — принять те условия урегулирования, о которых США договариваются с той стороной, что одерживает верх,— с Россией. Зеленский — в силу собственной гордыни и уповая на поддержку Европы — отказался.

В результате администрация Трампа и лично президент США еще больше убедились во мнении, что киевский режим пока недоговороспособен и является препятствием к миру, договариваться же о нем необходимо именно с Москвой.

Случившееся также крайне неприятно для Европы. Руководители последней наверняка поддержат Зеленского и сплотятся с ним против Трампа, что создаст следующую конфигурацию: Россия и США, как ответственные великие державы, договариваются о мире, в то время как мало на что способные Европа и Украина пытаются эти переговоры — и сам мир — сорвать и добиваются продолжения войны. Это ухудшит и без того негативное отношение Трампа к ЕС и окончательно закроет вопрос участия США в “гарантиях безопасности” для Украины в той форме, которую на этой неделе в Вашингтоне пытались продвигать (президент Франции Эмманюэль.— “Ъ”) Макрон и (премьер-министр Великобритании Кир.— “Ъ”) Стармер.

В ближайшее время администрация Трампа с большой вероятностью прекратит даже те поставки вооружений, которые пока осуществлялись из байденовского пакета. Если она также прекратит предоставление ВСУ разведданных, то ускорится темп поражения Киева на поле боя с перспективой полного обрушения фронта в течение месяцев. И хотя ЕС наверняка проведет новый чрезвычайный саммит, Зеленский наверняка примет там участие и ЕС наверняка пообещает Киеву наращивание помощи, общий расклад сил это не изменит.

После фиаско переговоров Зеленского с Трампом последний будет еще более благосклонно воспринимать российскую позицию по урегулированию — даже несмотря на объективные противоречия между ней и собственной позицией США о необходимости сначала перемирия, а потом всего остального. А именно по тому, что основой мирного урегулирования должны стать стамбульские соглашения 2022 года. В конце концов, Трамп явно дал понять, что у России, как у выигрывающей в войне стороны, карты куда сильнее, чем у Украины.

В краткосрочной же перспективе Зеленский получил срыв попыток урегулирования с его собственным (и Европы) участием и продолжение войны без поддержки главного спонсора. Это ускорит поражение Украины и — в конце концов — мир на российских условиях».

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

«У Зеленского были шансы провести разговор с Трампом и Вэнсом по другому сценарию. Еще в четверг американский лидер предрекал “очень хорошую встречу” и рассказывал о сохраняющемся уважении к украинскому коллеге. Но последний явно утратил адекватное восприятие реальности. Прибыв в Белый дом, он допустил все возможные ошибки, не заметив намеков с противоположной стороны и не воспользовавшись шансом благодарно промолчать, смиренно склонив голову. А за глупость и чрезмерную самоуверенность в международных делах приходится платить.

Конечно, по одному эпизоду нельзя делать долгосрочные выводы, но на короткой дистанции эта трагикомичная беседа однозначно ослабит позиции Зеленского внутри Украины и даст российской дипломатии дополнительные козыри при работе с США. Впрочем, позиции Москвы и Вашингтона по процессу урегулирования все еще расходятся, а взрывной темперамент Трампа способен принести немало сюрпризов на пути к прекращению конфликта».

Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор Telegram-канала «Внешпол»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Конфликт зрел давно и наконец вырвался наружу. Его основная причина состоит в том, что Украина и США имеют совершенно разные цели: Украина хочет победить, США хотят прекратить военные действия. Цель администрации Трампа — это звучит в словах Трампа, Вэнса, (госсекретаря Марко.— “Ъ”) Рубио, (министра обороны Пита.— “Ъ”) Хегсета — сосредоточиться на противостоянии Китаю, и для этого им необходимо срочно положить конец войне на европейском континенте, а не обеспечивать победу Киева.

Ожидаю, что Украина в значительной степени лишится американской поддержки. Европейский союз попытается поддержать борьбу Украины, однако у него не хватит сил делать это хотя бы даже в среднесрочной перспективе.

Владимир Зеленский сделал упор на эмоциональный подход и напор — и проиграл. Полагаю, что на третий год конфликта он действительно поверил, что сражается со злом во главе сил добра. Дональд Трамп напомнил ему реальное положение дел».

Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке

Фото: @valentinbogdanov

«Я думаю, что никто из коллег не мог представить, что главным заголовком к сегодняшней встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будет то, что президент США выгнал его из Белого дома.

Зеленский нелегитимен, недоговороспособен и неадекватен, а значит, и непригоден для любых дальнейших переговоров в мирном ключе. Сегодня в этом окончательно убедился не только Трамп, не только Америка, но и весь мир.

Главный вопрос сейчас, действовал ли Зеленский на эмоциях или же у него есть какой-то вариант Б. И вариант Б есть у тех, кто продолжает его курировать? Я напомню, что всю неделю здесь (в Вашингтоне.— “Ъ”) гостили иностранные лидеры, прежде всего Макрон и Стармер. Явилось ли то, что произошло сегодня в Овальном кабинете, домашней заготовкой или же это признание своего полного и окончательного поражения?

Трамп сказал, что он готов возобновить диалог с Зеленским, он может ждать его снова в Белом доме, но кажется, что если на территории Соединенных Штатов в следующий раз Зеленский вообще появится при Трампе, то он появится, наверное, в качестве фигуранта уголовного дела о растрате тех сотен миллиардов долларов, о которых Трамп все время напоминает в контексте потраченных на Украину финансов».

Елена Черненко