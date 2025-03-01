WP: США могут остановить военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, решение может стать ответом на перепалку Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Белом доме.

Приостановка поставка оружия Украине может быть распространено на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты, сказал источник WP. Он также опроверг предположение о том, что спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского был преднамеренным.

28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спор, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта. Fox News сообщал, что американская сторона попросила президента Украины покинуть Белый дом. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена, подписание сделки по редкоземельным металлам сорвано.

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