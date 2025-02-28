Fox News: Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом

Президент США Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского покинуть Белый дом после разговора на повышенных тонах об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источники в Белом доме.

По утверждению журналистки, украинская делегация хотела остаться, но госсекретарь США Марко Рубио и советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц ответили отказом. Со слов источников, господа Рубио и Уолц заявили, что Владимир Зеленский может вернуться, «когда будет готов к миру».

Президент Украины покинул Белый дом раньше времени. Запланированная по итогу пресс-конференция лидеров была отменена. Сорвалось и подписание сделки Вашингтона и Киева по украинским полезным ископаемым. Владимир Зеленский и Дональд Трамп поспорили о способах урегулирования конфликта России и Украины. Американский лидер по итогу встречи заявил, что украинский президент не готов к миру.

Лусине Баласян