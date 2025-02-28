Курдских леворадикалов проверяют на верность

Турция ожидает, что члены враждебной ей Рабочей партии Курдистана (РПК) последуют призыву своего основателя Абдуллы Оджалана и сложат оружие. Накануне идеолог леворадикальной организации, которая ведет борьбу против турецкого государства с 1980-х годов, передал из места заключения свое обращение к соратникам. Он призвал их помириться с Анкарой, объяснив это тем, что военные цели, которые долгое время ставила перед собой группировка, потеряли актуальность. По словам экспертов, многое в мирном процессе будет зависеть от властей Турции, но пока это выглядит их политической комбинацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники РПК держат флаги с изображением Абдуллы Оджалана

Фото: Orhan Qereman / Reuters Сторонники РПК держат флаги с изображением Абдуллы Оджалана

Фото: Orhan Qereman / Reuters

На публичное обращение господина Оджалана отреагировала Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Суть призыва заключается в том, чтобы сложить оружие и распустить террористическую организацию,— подчеркнул зампред ПСР Эфкан Аля.— Посмотрим на результат». По словам политика, Анкара ожидает, что полевые командиры РПК объявят о самороспуске своих структур. Если этого не произойдет, рассудил Эфкан Аля, то Анкара продолжит принимать силовые меры. «Всему миру известно, какой политики придерживается наш президент в борьбе с терроризмом»,— подчеркнул он.

Письменное обращение господина Оджалана зачитали 27 февраля депутаты Партии народного равенства и демократии (DEM), которая представляет курдов в турецком парламенте. В своем послании основатель РПК, находящийся в заключении с 1999 года, призвал соратников принять «решение об интеграции с государством и обществом». «Все фракции должны сложить оружие, а РПК должна распуститься»,— пояснил он.

Господин Оджалан особо подчеркнул, что оснований для продолжения борьбы нет: РПК была создана, когда «демократические политические каналы были закрыты». Теперь же ситуация в Турции изменилась, дал понять лидер леворадикалов.

Идея с публичным обращением господина Оджалана прорабатывалась близкими к властям турецкими политтехнологами с прошлого года. Ключевым посредником в переговорах с основателем РПК выступала партия DEM, члены которой регулярно навещали Оджалана в тюрьме на турецком острове Имралы. Без инициативы высшего руководства Турции такой диалог был бы невозможен.

Как рассказали источники издания Al-Monitor, знакомые с ходом переговоров, Анкара пообещала господину Оджалану изменение условий тюремного заключения, массовое освобождение известных курдских политиков, в том числе оппозиционного депутата Селахаттина Демирташа, а также амнистию для членов РПК, не участвовавших в смертоносных терактах. Источники Al-Monitor указывают и на вероятность того, что курдская группировка, со своей стороны, может освободить двух оперативников Национальной разведывательной организации (MIT), которые были похищены на территории Иракского Курдистана в 2017 году.

Но первым практическим шагом конфликтующих сторон должно стать взаимное объявление о прекращении огня, утверждают собеседники Al-Monitor.

Верхушка РПК базируется в Иракском Курдистане со столицей в Эрбиле. Кроме того, организация располагает боевым активом в Сирии. Турция официально связывает с «брендом» РПК автономную администрацию Северо-Восточной Сирии, считая, что военная опора этого мятежного региона — Демократические силы Сирии (ДСС) — является непосредственным ответвлением радикальной организации. Но сирийские курды категорически отметают подобные обвинения.

Командующий ДСС Мазлум Абди заявил, что историческое обращение основателя РПК может оказать позитивный эффект на регион и лишить Турцию формальных поводов для проведения операций на территории Сирии и Ирака. Но военачальник подчеркнул, что призывы разоружиться «не имеют отношения» к ДСС.

Как заявил “Ъ” проживающий в Эрбиле исследователь курдов, соавтор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург, ситуация вокруг РПК во многом будет «зависеть от дальнейших шагов турецкого правительства по признанию политических прав курдов на конституционном уровне, освобождению сотен курдских политиков, улучшению условий жизни Оджалана и соблюдению культурных и языковых прав курдов».

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов пояснил “Ъ”, что сценарий с призывом из уст лидера РПК больше «похож на политическую комбинацию, которая нужна Анкаре для подготовки новой Конституции, раздробления политических соперников и ослабления РПК». Самому господину Оджалану процесс нужен, чтобы снизить давление и обеспечить выживание организации, рассудил эксперт. По его словам, теоретически обращение может привести к расколу — появлению внутри РПК более радикальных отрядов, а также переходу некоторых боевиков в другие курдские вооруженные группы, в том числе на территории Ирана.

Господин Мардасов подчеркнул, что Абдулла Оджалан является символической фигурой, в то время как РПК уже давно не представляет собой монолитную структуру.

«Даже номинальная штаб-квартира РПК в горах Кандиль на севере Ирака несколько лет как дублирована структурами из иракской провинции Сулеймания,— напомнил собеседник “Ъ”.— А альянс ДСС хоть и контролируется функционерами РПК, но все-таки имеет крайне сложную структуру и включает арабские племена». Как итог — призыв господина Оджалана может обернуться лишь декоративными изменениями, заметными только в СМИ, предположил эксперт.

Напомним, что с призывом разоружиться основатель РПК выступает не впервые. В марте 2013 года господин Оджалан уже обращался к своим соратникам и подчеркивал, что «оружие должно замолчать, а идеи — заговорить». Но тот мирный процесс был сорван в июле 2015 года. Это произошло после того, как в турецком городе Джейланпынар члены РПК напали на двух полицейских. Этот эпизод заставляет сомневаться в том, что призыв, сделанный в четверг основателем и идеологом РПК, станет для его последователей неоспоримой директивой, обязательной к исполнению.

Нил Кербелов