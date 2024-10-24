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Диалог Турции и курдов попал в зону поражения

Теракт у здания корпорации TUSAS отбил у Анкары мирный настрой

Турция нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке. Это был ответ на теракт, который произошел 23 октября у комплекса военно-промышленной корпорации TUSAS неподалеку от Анкары. Власти назвали курдскую леворадикальную организацию, которая в Турции признана террористической и запрещена, ответственной за это нападение. В последнее время правящая элита Турции выступала за заключение мирной сделки с РПК. Лидеру группировки Абдулле Оджалану, который находится в тюрьме, предлагали дать слово в парламенте, чтобы он мог объявить о завершении войны. Теперь же миротворческий процесс оказался под серьезным ударом.

Фото: Social Media//REUTERS

Фото: Social Media//REUTERS

Серию авиаударов по позициям РПК в Сирии и Ираке вооруженные силы Турции нанесли совместно с Национальной разведывательной организацией (MIT). Источники агентства «Анадолу» утверждают, что в ходе военных операций была поражена стратегическая инфраструктура леворадикальной организации, включая энергетические объекты, логистические центры и склады с боеприпасами.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден сократить визит в Казань на саммит БРИКС и раньше намеченного вернуться домой. В этот день власти Турции повысили уровень тревоги в ключевых аэропортах.

Выступая в Стамбуле на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности Saha Expo 2024, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что такие военизированные организации, как РПК, представляют собой инструмент «темных сил».

Он не пояснил, кого имел в виду, но пообещал расширить список военных целей в рамках борьбы с РПК. Ее Турция ведет на территории соседних Сирии и Ирака.

Особое звучание версии о «руке РПК» придает факт, что в последнее время турецкий правящий альянс выступал за сделку с Абдуллой Оджаланом — лидером группировки, который с 1999 года заключен в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. 22 октября председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, ключевой союзник господина Эрдогана по коалиции, предложил дать слово основателю РПК в Великом национальном собрании (законодательный орган). «Пусть во всеуслышание объявит, что с терроризмом покончено и что его организация распущена»,— заявил политик.

Взамен председатель ПНД предложил рассмотреть вопрос об освобождении идеолога вооруженной борьбы с Турцией. Он упомянул «право на надежду» — юридическую концепцию о возможности помилования по истечении длительного срока тюремного заключения. Господин Эрдоган, как следует из публичных комментариев, не против подобного сценария. На встрече с однопартийцами глава государства заявил, что Турцию необходимо строить «без терроризма».

Боевики атаковали здание турецкой корпорации TUSAS

Анкара и РПК уже предпринимали десять лет назад попытки активизировать мирный процесс, но без видимого успеха. Точку в дипломатических усилиях в июле 2015 года поставило убийство двух турецких полицейских в городе Джейланпынаре. Теракт, ответственность за который тогда взяла на себя РПК, обеспечил турецкому руководству формальный повод возобновить боевые действия против организации и запустить на волне военной кампании внеочередные всеобщие выборы.

В этом месяце издание Al-Monitor со ссылкой на источники сообщило, что господину Оджалану недавно была дана возможность связаться с командирами РПК, которые базируются на севере Ирака, чтобы принудить их к сдаче оружия. Однако разговор выявил глубокий уровень недоверия. По словам собеседников Al-Monitor, господин Оджалан бросил трубку, поняв, что военачальников интересует их личная судьба больше, чем будущее организации. Отдельный вопрос — как идею мирного процесса воспринимают на низовом уровне в РПК.

Истинные намерения турецкой элиты вызывают сомнение у юридической команды лидера РПК. Она уже несколько лет борется за право выйти с ним на связь. Адвокат заключенного Ченгиз Юрекли заявил 17 октября, что слухи о переговорах выглядят политической манипуляцией.

В беседе с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заявил, что инициативы по нормализации отношений между Анкарой и РПК вписываются в общие усилия правящей турецкой коалиции по повышению уровня своей популярности.

Это стало особенно актуально после провальных для властей муниципальных выборов в марте 2024 года. Тогда президентская Партия справедливости и развития получила значительно меньше голосов курдского населения, чем рассчитывала. Резонансный теракт, как отмечает эксперт, наверняка окажет негативное влияние на переговорный процесс.

Нил Кербелов

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