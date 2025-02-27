Оджалан призвал Рабочую партию Курдистана сложить оружие

Лидер признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, находящийся в тюрьме, призвал соратников сложить оружие и распустить РПК. По его словам, в современном мире необходимо опираться на демократические механизмы для достижения своих целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники РПК с флагами с изображением Абдуллы Оджалана

Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters Сторонники РПК с флагами с изображением Абдуллы Оджалана

Фото: Umit Bektas / File Photo / Reuters

«Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Как это сделала бы добровольно каждая современная община и партия, чье существование не было уничтожено силой, созовите свой съезд и примите свое решение. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься»,— говорится в обращении Абдуллы Оджалана, его слова приводит CNN Turk.

Это заявление было сделано после его встречи с делегацией прокурдской Партии демократических трудящихся на тюремном острове Имрали близ Стамбула.

Абдулла Оджалан основал РПК в 1978 году с целью создания этнической родины для курдов. Со временем партия вместо сепаратизма стала стремиться к расширению прав курдов и большей автономии на юго-востоке Турции. В ходе борьбы РПК погибли около 40 тыс. человек, в основном боевики. Абдулла Оджалан находится в тюрьме с 1999 года. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако такую меру наказания отменили, ему назначили пожизненный срок.

Лусине Баласян