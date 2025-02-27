Россия и США ворошат прошлое ради будущего

Дипломаты из России и США встретились в четверг, 27 февраля, в Стамбуле, чтобы обсудить работу своих посольств на территории друг друга. Встреча стала логичным продолжением первого контакта российской и американской делегаций на высоком уровне 18 февраля в Эр-Рияде, где главы внешнеполитических служб двух стран договорились в числе прочего заняться устранением многочисленных препон в работе дипмиссий. На чем именно успели сойтись Москва и Вашингтон, осталось широкой публике неизвестным. Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что нынешние экспертные консультации России и США — лишь первые в серии встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2018 году на фоне обвинений России в отравлении Скрипалей США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле, лишив дипмиссию и резиденцию генконсула РФ дипломатического статуса и заблокировав доступ к ним

Фото: Elaine Thompson / AP В 2018 году на фоне обвинений России в отравлении Скрипалей США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле, лишив дипмиссию и резиденцию генконсула РФ дипломатического статуса и заблокировав доступ к ним

Фото: Elaine Thompson / AP

Переговоры прошли в резиденции генконсула США в Стамбуле, расположенной в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Их проведение анонсировал за день до того глава МИД России Сергей Лавров. Он дал понять, что встреча на турецкой территории будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. В частности, министр уточнил, что в рамках этого контакта переговорщики не будут затрагивать тему замороженных российских резервов.

Схожий посыл поступил и от американских визави. Как сообщили CNN в Госдепартаменте США, «на повестке не стоит никаких вопросов, связанных с политикой или безопасностью», стороны будут обсуждать исключительно вопросы, касающиеся «численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов».

Насколько по итогам общения, продлившегося около шести с половиной часов, стороны сумели продвинуться по этим вопросам, осталось неизвестным. Переговоры прошли в закрытом от журналистов режиме, а оперативных заявлений для прессы не последовало.

Тем не менее общий настрой российской стороны казался умеренно оптимистичным. «Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча в Стамбуле стала логичным продолжением переговоров в Эр-Рияде между высокопоставленными делегациями РФ и США 18 февраля.

Тогда по их итогам Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов, а также о снятии многолетних преград и ограничений в работе дипломатических миссий на территории друг друга.

Речь, в частности, идет об «искусственных препонах для деятельности российского посольства», пояснил глава российского МИДа накануне встречи в Стамбуле. И честно признал: «Мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве».

Напомним, за последние годы кадровые составы посольств как США в России, так и России в Штатах сильно пострадали от взаимных высылок большого числа дипломатов и других ограничений.

Одна из самых знаковых историй такого рода грянула под занавес 2016 года. Тогдашний президент США Барак Обама в последние дни своего пребывания на посту объявил о высылке сразу 35 российских дипломатов, пояснив: их «действия входили в противоречие с дипломатическим статусом». Госдепартамент преподал этот шаг как реакцию на то, что «нападки на дипломатический персонал США в течение последних двух лет, осуществлявшиеся спецслужбами и полицией России, значительно усилились и перешли все пределы».

Многие увидели в истории с высылкой попытку Обамы максимально осложнить жизнь вступавшему в свой первый срок Дональду Трампу, открыто говорившему о стремлении наладить диалог с Россией.

Ведь было понятно, что в ответ на высылку российских дипломатов Москва ответит зеркально, что автоматически откинет российско-американские отношения в еще более низкую точку.

Тогда же, обвинив Россию в совершении хакерских атак, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на результат президентских выборов в США в ноябре 2016 года, администрация Обамы наложила арест на принадлежащие РФ объекты в штатах Нью-Йорк и Мэриленд — поместье Килленуорт на площади в 14 акров (около 5,66 га) на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана и комплекс зданий на участке в 45 акров (около 18,2 га) на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона.

В 2017 году российская сторона предложила Соединенным Штатам привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом находящихся в США российских дипломатов и сотрудников. Таким образом персонал американских дипломатических и консульских учреждений в России был сокращен на 755 человек, до 455. В ответ США объявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также консульских объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Новый виток дипломатической войны пришелся на 2018 год. В апреле года, через месяц после попытки отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в 1995-2004 гг. сотрудничавшего с британскими спецслужбами, руководство США приняло решение о высылке из страны 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипмиссий РФ и 12 работников миссии РФ в ООН. Тогда же Вашингтон распорядился закрыть российское консульство в Сиэтле, лишив генконсульство и резиденцию генконсула РФ там дипломатического статуса и заблокировав доступ к ним. В ответ в России приняли решение закрыть консульство США в Санкт-Петербурге.

Два года спустя, в 2020-м, администрация Дональда Трампа решила закрыть два последних генеральных консульства в России. Под сокращение попали дипмиссии во Владивостоке и Екатеринбурге. И с тех пор единственным дипломатическим представительством Соединенных Штатов в РФ остается посольство в Москве.

У России, помимо посольства в Вашингтоне и постпредства при ООН, осталось два генконсульства — в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Помимо взаимных высылок дипломатов и закрытия дипучреждений стороны накладывали и другие ограничения в отношении друг друга. Так, в 2021 году указом президента Владимира Путина посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры было предписано разорвать. На этом фоне посольство США в Москве объявило о резком сокращении консульских услуг с мая того года, приостановив выдачу всех неиммиграционных виз. Это пояснялось тем, что в результате указа консульский отдел дипмиссии сократился на 75%.

В 2022 году — уже при Джо Байдене — Вашингтон жестко ограничил передвижение российских дипломатов в пределах 25-мильной зоны вокруг нью-йоркской штаб-квартиры ООН и начал постоянно отклонять все заявки на выезд за ее пределы. Как отмечал тогда постпред России при ООН Василий Небензя, такие меры действуют только в отношении небольшой группы государств, проводящих суверенную внешнюю политику: «Речь идет, в частности, о Кубе, Иране, Сирии, КНДР и Китае». Кроме того, российским дипломатам, прибывающим в США на мероприятия по линии ООН, стали часто отказывать во въездных визах, что Москва называла грубым нарушением международного права.

Наталия Портякова