ФСБ предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона

ФСБ России предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), задержав в Москве россиянина и украинца, завербованных военной разведкой Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанные были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой к террористическому акту и незаконным оборотом взрывчатых устройств. В ходе задержания у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными данными.

Согласно признательным показаниям, мужчины были завербованы в середине 2024 года с целью «физического устранения митрополита Тихона». В декабре того же года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. Подозреваемые планировали совершить теракт во время пребывания митрополита Тихона в Москве. После этого они намеревались покинуть страну с помощью поддельных документов.

Алина Зорина