Убийство митрополита Тихона готовили его помощник и клирик храма в Сокольниках

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Они признались, что были завербованы украинской разведкой и хотели взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Денис Попович Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ Следующая фотография 1 / 3 Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Денис Попович Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ

«Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однак, в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено»,— рассказал Никита Иванкович. Видео с его показаниями опубликовано Telegram-каналом «RT на русском». Вторая попытка убить митрополита была запланирована на конец февраля.

Денис Попович признался, что был завербован для слежки за митрополитом Тихоном. Он утверждает, что согласился из-за угроз его родственникам со стороны Главного управления разведки Минобороны Украины. Впоследствии ему поручили убить митрополита.

О задержании граждан России и Украины, которые планировали покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, ФСБ сообщила сегодня, 28 февраля. При обысках фигурантов изъято самодельное взрывное устройство СВУ и два поддельных паспорта. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Денис Попович и Никита Иванкович арестованы.