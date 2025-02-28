Теракт против митрополита Тихона должен был произойти в Сретенском монастыре

Клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович рассказал, что для убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) планировалось взорвать самодельное взрывное устройство. Помощник митрополита Денис Попович добавил во время допроса ФСБ (кадры допроса опубликовали «Известия»), что бомбу должны были подорвать в Сретенском монастыре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Попович заявил, что взрывчатку злоумышленникам передали кураторы через тайник. После совершения теракта обвиняемые должны были уехать из России. В частности, в тайнике правоохранители нашли поддельные украинские паспорта с фотографиями задержанных, а также флеш-накопитель.

Никита Иванкович отметил, что изначально покушение планировалось совершить в начале 2025 года, но его не осуществили, так как Дениса Поповича задержали. Вторую попытку убить митрополита запланировали на конец февраля.

О предотвращении теракта против митрополита Тихона ФСБ сообщила сегодня. Фигурантов через мессенджер Telegram завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины в середине 2024 года. Их обвинили в приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).

Никита Черненко