Экс-ректора НГЛУ и ее коллегу подозревают в незаконном получении 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде СКР возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотруниками Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) и Института непрерывного образования, входященго в систему НГЛУ. Среди фигурантов — бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова и директор ИНО НГЛУ Юлия Чичерина. Как писал «Ъ-Приволжье», Жанну Никонову задержали в Москве и должны доставить в Нижний Новгород. Юлия Чичерина задержана в Нижнем Новгороде.

По данным СКР, в 2023/24 годах на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором ИНО НГЛУ, не имея на то оснований, Жанна Никонова вносила в приказы о премировании фамилии сотрудников вуза. Часть начисленных этим сотрудникам премий злоумышленницы присваивали. Общая сумма незаконно полученных ими средств превысила 1 млн руб.

В ближайшее время фигуранткам уголовного дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Незаконная деятельность сотрудниц образовательных учреждений выявлена по итогам прокурорской проверки и на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, выясняются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, этому способствовавшие. Также следователи пытаются установить другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Андрей Репин