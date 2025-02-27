В Москве задержали бывшего ректора НГЛУ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в Нижегородском государственном лингвистическом универститете (НГЛУ) с утра проходят следственные действия и выемка документов. В Москве была задержана бывший ректор Жанна Никонова. По неподтвержденным данным, ее подозревают в должностных преступлениях в период руководства вузом. Информация уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жанна Никонова оставила пост ректора НГЛУ в 2024 году. На этом посту ее в качестве исполняющего обязанности сменил Никита Авралев.

Иван Сергеев