Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова не признает вину в присвоении денег вуза

Бывший ректор нижегородского лингвистического госуниверситета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ) Жанна Никонова не признает вину в присвоении денег вуза. Об этом она заявила журналистам 28 февраля перед началом судебного заседания по рассмотрению ходатайства о назначении ей мере пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова перед избранием меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова перед избранием меры пресечения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От дальнейших ответов на вопросы подозреваемая отказалась, заявив, что во всем должны разобраться следствие и суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», 27 февраля Жанну Никонову задержали в Москве (после ухода из нижегородского иняза она стала директором института иностранных языков и социальных инноваций частного вуза «Московская международная академия»).

Ее вместе с директором Института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной обвиняют в превышении должностных полномочий по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как полагает следствие, в 2023/24 годах по необоснованным служебным и докладным запискам директора ИНО НГЛУ ректор премировала сотрудников вуза. Часть премий затем фигурантки присваивали, общую сумма ущерба оценивают в 1 млн руб.

Андрей Репин