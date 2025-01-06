«Рёнхап»: запущенная КНДР ракета пролетела более 1100 км

Южнокорейские военные сообщили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 1100 км и упала в Японском море, передает «Рёнхап». Агентство отмечает, что первую в 2025 году ракету КНДР запустила во время визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji , Reuters Фото: Kim Hong-Ji , Reuters

В Южной Корее полагают, что ракета относится к баллистическому типу средней дальности. Пуск был осуществлен около полудня по местному времени (6:00 мск). Ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны, передает NHK.

Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи заявило, что военные усилили наблюдение для подготовки к дополнительным запускам. Также Токио предупредил экипажи находящихся в акватории судов, что при обнаружении обломков ракеты нужно немедленно связаться с властями и избегать приближения к ним.

В предыдущий раз КНДР провела запуск ракет 5 ноября. Тогда Северная Корея осуществила запуск по меньшей мере семи баллистических ракет дальностью до 400 км и высотой полета около 100 км в сторону Японского моря. В конце декабря лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» США.