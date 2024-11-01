Страна утренней важности

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретился в Москве со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Переговоры прошли через неделю после ратификации Госдумой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Цой Сон Хи рассказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын сразу после начала спецоперации приказал помогать российской армии. Господин Лавров, в свою очередь, обратил внимание на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. На фоне продолжающегося сближения Москвы и Пхеньяна Запад пытается повлиять на ситуацию через Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о «содержательных переговорах» с Китаем по этому поводу. Однако в МИД КНР в пятницу заверили: развитие двусторонних отношений РФ и КНДР — это их «личное дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и глава МИД КНДР Цой Сон Хи

Фото: Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и глава МИД КНДР Цой Сон Хи

Фото: Reuters

Утром в пятницу Сергей Лавров и Цой Сон Хи открыли на Ярославском вокзале мемориальную доску по случаю визита в 1949 году в СССР основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. «Мы присутствуем при знаменательном событии, подчеркивающем память о тех годах, когда начинали наше взаимодействие, тесную дружбу и практическое партнерство»,— сказал глава российского МИДа на торжественной церемонии.

Затем министры переместились в особняк российского внешнеполитического ведомства.

В начале переговоров Сергей Лавров назвал достигнутый за последние несколько лет уровень отношений РФ и КНДР «беспрецедентно высоким» и поблагодарил Пхеньян «за принципиальную позицию по поводу происходящих сейчас на Украине событий».

Отдельно он отметил налаживание «очень тесных контактов между военными двух стран по линии служб безопасности». В этом контексте особое внимание господин Лавров уделил Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, который, по словам министра, «призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, а в более широком плане — на всем нашем континенте». Внешнеполитические ведомства стран должны обсудить реализацию достигнутых договоренностей, заключил Сергей Лавров.

Цой Сон Хи с оценкой российского министра согласилась и заверила, что Северная Корея «до победного дня» готова оказывать помощь России.

«С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне»,— заявила министр.

Вслед за этим Цой Сон Хи переключилась на обстановку на Корейском полуострове, которая, по ее словам, «может стать взрывоопасной». Виновников госпожа Цой тоже назвала: это США и их союзники. Стоящие перед КНДР вызовы, добавила после этого гостья из Пхеньяна, требуют дальнейшего развития северокорейских стратегических наступательных ядерных вооружений и усиления готовности к ответному ядерному удару.

Эти заявления прозвучали на фоне произошедшего 31 октября запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полете рекордные 86 минут и, преодолев расстояние в 1 тыс. км, упала неподалеку от японского острова Окусири. В японском правительстве заявили, что подобные пуски «угрожают миру и безопасности страны, региона и всего мирового сообщества». А Южная Корея словами не ограничилась и ввела санкции против 11 граждан и четырех юридических лиц из Северной Кореи.

Тем временем 1 ноября Южная Корея и США впервые провели учения с применением БПЛА обеих стран. Источники агентства «Ренхап» утверждают, что изначально военные не собирались сообщать об учениях, но после запуска «Хвасон-19» решили использовать это «в качестве предупреждения».

Впрочем, очередной запуск ракеты КНДР кажется на Западе менее значимой проблемой по сравнению с обсуждаемой последние недели темой — предполагаемой переброской северокорейских войск в Россию для участия в боевых действиях и прочими шагами по поддержке Москвы.

31 октября на пресс-конференции в Вашингтоне по итогу переговоров с американскими коллегами министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Пхеньян поставил Москве уже около 1 тыс. ракет и почти 10 млн артиллерийских снарядов.

Реакция Сеула на это зависит от того, как дальше будет развиваться военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна и, что не менее важно, какую «ответную услугу» окажет Россия, заявил глава южнокорейского МИДа Чо Тхэ Ёль. «Нам необходимо будет понять это прежде, чем принять то или иное решение относительно поставок оружия Украине»,— заключил министр на той же пресс-конференции (пока, напомним, Сеул от таких поставок воздерживается).

Вашингтон также пока не обнародовал конкретные меры по противодействию российско-северокорейскому сближению. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны будут консультироваться с союзниками и партнерами относительно «дополнительных шагов и каких-то дополнительных мер».

Свой вклад в обсуждение острой темы внес и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в пятницу посетивший Японию. На переговорах с главой японского Минобороны Гэном Накатани стороны повторили уже неоднократно звучавший тезис о неделимости безопасности Европы и Азии. Несомненно, обсуждалась и информация о северокорейских войсках в России. Еще до поездки господин Боррель заявил, что «враждебные действия» Пхеньяна требуют «адекватного ответа». В чем именно он может состоять, дипломат, впрочем, не пояснял. 4 ноября господин Боррель проведет встречи в Сеуле и помимо прочего посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

В заявлениях представителей Запада о необходимости принять те или иные меры звучали и призывы, обращенные к Китаю.

Как сообщил Энтони Блинкен, Вашингтон уже провел с Пекином «содержательные переговоры» о том, как КНР может использовать свое влияние, чтобы «сдерживать» действия РФ и КНДР.

В то время как США считают, что этого должен «требовать весь мир», Китай дипломатично отстранился от этой темы. «КНДР и Россия — две независимые и суверенные страны. Как развивать двусторонние отношения — это их личное дело»,— сказал в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, добавив, что власти страны не владеют никакими подробностями насчет сотрудничества Пхеньяна и Москвы.

О «личном деле» двух суверенных государств говорят и в Кремле. В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва привержена развитию отношений с Пхеньяном во всех областях, и подчеркнул: «Это не должно никого ни пугать, ни заботить».

Лусине Баласян