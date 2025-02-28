Spectator: данные о запасах редкоземельных металлов на Украине преувеличены

Масштабы запасов редкоземельных металлов на Украине и их реальная стоимость на мировых рынках «значительно преувеличены» Вашингтоном и Киевом, пишет британский журнал Spectator. Он ссылается на Геологическую службу США, по данным которой на Украине «нет значительных месторождений редкоземельных металлов». Утверждается, что весь мировой рынок таких месторождений оценивается в $15 млрд в год, и большая часть из них в настоящее время контролируется Китаем.

Spectator уточняет, что у Украины есть запасы минералов, не относящихся к редкоземельным,— титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также запасы газа и угля. Однако в настоящее время большинство этих месторождений эксплуатируются лишь в небольших масштабах или не эксплуатируются вообще, и у Украины нет мощностей для переработки большинства своих минералов в готовую продукцию, утверждает журнал. В частности, у Украины есть полмиллиарда тонн литиевой руды, но нет литиевых рудников, и инвесторам «придется вкладывать миллиарды в проходку шахт и создание перерабатывающей инфраструктуры».

Есть одной проблемой издание называет тот факт, что мир «уже перенасыщен многими минералами, которыми богата Украина». Источником «мифа о колоссальных минеральных богатствах» страны Spectator назвал исследование под названием «Украина: критически важный портфель минералов», опубликованное украинским правительством в ноябре 2024 года.

США и Украины готовятся подписать соглашение по полезным ископаемым. Оно предполагает учреждение фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. Президент США Дональд Трамп объяснял, что Вашингтон таким образом хочет компенсировать средства, потраченные на помощь Киеву. США ожидают от этой сделки $20 млрд прибыли.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».