США и Украина договорились договориться

США и Украина достигли соглашения, касающегося доступа Штатов к украинским редкоземельным минералам. Как ожидается, уже в эту пятницу украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его в Вашингтоне на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно просочившемуся в украинские СМИ черновику документа, стороны договорились об учреждении двусторонней структуры под названием «Инвестиционный фонд восстановления». Более детальные условия совместного управления фондом, равно как и то, получит ли Киев реальные гарантии безопасности, еще предстоит согласовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Шумиха вокруг сделки между Киевом и Вашингтоном, в рамках которой американцы ожидали от Украины доступа к будущим доходам от ее редкоземельных минералов на сумму $500 млрд, длилась последние несколько дней, сопровождаясь скандальными заявлениями Дональда Трампа об Украине и лично Владимире Зеленском. Украинский президент навлек на себя гнев хозяина Белого дома, отказавшись от сделки в ее первоначальном виде по той причине, что взамен Штаты, по сути, ничего Киеву не предложили. Украинская сторона должна была поделиться с ними своими природными ресурсами в качестве возмещения средств, потраченных США на военную и гуманитарную помощь Украине.

Однако 25 февраля офис Владимира Зеленского заявил, что после нескольких дней интенсивных переговоров Киев и Вашингтон все-таки достигли соглашения.

Условия были согласованы после того, как «все неприемлемое было исключено из текста, и теперь более четко прописано, как это соглашение будет способствовать безопасности и миру на Украине», рассказал CNN на условиях анонимности некий украинский чиновник. В частности, США, по его словам, сняли требование Дональда Трампа о $500 млрд потенциального дохода от украинских ресурсов, удовлетворившись решением создать фонд, в который Киев будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» полезных ископаемых.

26 февраля факт завершения переговоров официально подтвердил украинский премьер Денис Шмыгаль. Тогда же, в среду, украинские СМИ обнародовали полный текст «Соглашения об ископаемых», подписанного главой американского минфина Скоттом Бессентом и первым вице-премьером и министром экономики Украины Юлией Свириденко.

В соглашении действительно значится, что Украина и США договорились учредить Инвестиционный фонд восстановления, однако, как отметило издание, сторонам предстоят еще более важные переговоры о том, как именно управление фондом будет осуществляться совместно представителями двух стран.

Как ожидается, согласованием этих деталей займется лично Владимир Зеленский, прибывающий в США уже в эту пятницу. К слову, его приезд в США сам Трамп подтвердил еще во вторник, хотя сделал это в несколько небрежной манере. «Я слышал, что (Зеленский.— “Ъ”) приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет, и он хотел бы подписать его (соглашение.— “Ъ”) вместе со мной. И я понимаю, что это большая сделка, очень большая сделка»,— заявил президент США.

Тогда же он обозначил, что по соглашению Киев получит «$350 млрд и много оборудования, военной техники и право продолжать сражаться». Впрочем, под суммой $350 млрд Трамп наверняка подразумевал деньги, которые, по его утверждению, Штаты уже вложили в поддержку Украины за последние три года (по официальным данным, с начала конфликта Вашингтон потратил на помощь Киеву $120 млрд). Что касается вопроса о поставках Украине оружия и боеприпасов, Трамп сказал, что они могут «продолжаться еще какое-то время, возможно, пока мы не заключим сделку с Россией», добавив, что безопасность для Украины «мы будем искать позже».

При этом главная интрига — получит ли Украина твердые гарантии безопасности от США — осталась не до конца разрешенной.

В финальную версию соглашения не вошли положения о том, что США обязываются оказывать содействие Украине в сфере безопасности. Как сообщала в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, планы президента США Дональда Трампа по решению украинского кризиса не предусматривают обязательств поставлять военную помощь Киеву и отправлять в регион американских военных.

Однако Денис Шмыгаль, напротив, сообщил в тот же день, что договоренность с США воплотить ключевое условие Украины — упомянуть в соглашении о связи с гарантиями безопасности — имеется. Сам текст соглашения на сей счет оказался довольно витиеватым и обтекаемым. «Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде»,— гласит пункт 10.

При этом ранее некоторые соратники американского президента, в частности сенатор Линдси Грэм, дали понять, что соглашение по совместному освоению редкоземельных минералов уже служит лучшей гарантией безопасности для Киева — в том смысле, что США всегда будут готовы встать на защиту своих инвестиций в Украину.

За судьбой будущего соглашения Украины и США наверняка будут пристально следить и в Москве. Пока, впрочем, в Кремле не стали его комментировать. Как отметил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «скорее всего, конечно, будут попытки наполнить этот визит (Зеленского в США.— “Ъ”) чем-то субстантивным», но по информации СМИ «трудно ориентироваться», и потому «пока каких-то официальных заявлений на этот счет нет».

Наталия Портякова