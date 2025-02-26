Опубликован текст соглашения США и Украины по полезным ископаемым

Украинские СМИ опубликовали текст соглашения Украины и США по полезным ископаемым, обсуждаемого последние несколько недель. Сделка может быть подписана во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинская сторона утверждает, что переговорщики договорились о более выгодных условиях для Киева. В частности, США отказались от требования получить доход в размере $500 млрд от украинских ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Shannon Stapleton / File Photo / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Основные пункты соглашения:

Правительства Украины и США создадут инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением;

Украина будет вносить в фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы);

правительство США «поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления мира»;

участники соглашения договорились «определить шаги для защиты взаимных инвестиций»;

рабочие группы США и Украины начнут разработку соглашения, которое будет регулировать деятельность инвестиционного фонда.

Украина отвергла предыдущие версии соглашения, оспаривая размер требумой США суммы компенсации за военную помощь. Киев также требовал внести в сделку пункт о гарантиях безопасности, однако в итоговой формулировке не говорится об обязательствах Вашингтона по этому вопросу. По данным источников «Европейской правды», возможно внесение точечных изменений в соглашение, но основные положения утверждены окончательно.

Лусине Баласян