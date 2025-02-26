Боксерам подобрали новые руки

Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал федерацию World Boxing. По всей видимости, именно ей будет поручена организация боксерского турнира на Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Таким образом, головная олимпийская структура намерена окончательно решить затяжной конфликт с возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым Международной ассоциацией бокса (IBA), которую признания лишили пару лет назад. Очевидно, однако, что IBA сдаваться не станет, тем более что уже 20 марта пройдут выборы нового президента МОК, который может скорректировать политику организации. А уходящего главу головной спортивной структуры Томаса Баха господин Кремлев назвал «политической проституткой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент World Boxing Борис ван дер Форст

Фото: Arne Dedert / dpa / ТАСС Президент World Boxing Борис ван дер Форст

Фото: Arne Dedert / dpa / ТАСС

Международный олимпийский комитет сообщил на своем официальном сайте о том, что временно признал боксерскую федерацию World Boxing. Это очередной шаг МОК в долгой войне со «старой» боксерской структурой — IBA. Шаг важный. Ведь, вероятнее всего, именно World Boxing будет проводить боксерский турнир на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

В заявлении МОК говорится, что World Boxing добилась значительного прогресса в своем развитии, позволяющего принять решение о признании.

Отмечается, что боксерская структура показала соответствие нескольким важным критериям. Среди них достаточное количество членов со всех пяти континентов, независимое и качественное администрирование, достаточные для функционирования доходы, соответствие требованиям Всемирного антидопингового кодекса. «Это важный день для всех, кто связан с боксом и олимпийским движением»,— заявил президент World Boxing Борис ван дер Форст, отметивший, что решение МОК приближает к тому, чтобы сохранить за боксом олимпийский статус.

Напомним, что турнир Игр-2024 в Париже проводил сам МОК, а в программе Игр-2028 бокс вообще пока не значится. Ранее глава комитета Томас Бах говорил, что для того, чтобы гарантировать виду место на Играх, ему нужна «новая, надежная международная структура». Прежняя, IBA, перестала устраивать МОК еще в конце прошлого десятилетия. Тогда федерация сначала погрузилась в административный и финансовый кризис, а затем, после того как ее возглавил Умар Кремлев, успешно из него вышла. Но в МОК все равно были недовольны.

Окончательный разрыв отношений между структурами случился после того, как IBA, вопреки рекомендациям МОК, осенью 2022 года разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на проводимых ею соревнованиях под своими флагами.

Ответом стало создание World Boxing весной 2023 года и решение МОК о лишении признания IBA в июне того же года. Учредили World Boxing всего восемь национальных федераций. Но среди них были и такие влиятельные, как американская и британская. С тех пор World Boxing стабильно росла, и на данный момент количество ее членов достигло почти семи десятков. В IBA, впрочем, уверяли, что не беспокоятся по этому поводу. В конце января Умар Кремлев в интервью “Ъ” отмечал, что в World Boxing может быть «хоть пятьсот членов», «пусть сначала научатся находить финансирование и турниры делать». «Пока это пустые цифры и слова»,— говорил он.

Но теперь у World Boxing появился мощный козырь — именно через эту структуру пойдет допуск спортсменов к участию в Олимпиаде. Чем это парировать, IBA предстоит еще понять. Возможно, ассоциация постарается активизировать противодействие действиям МОК в правовом поле. Федерация в прошлом году уже обратилась в Швейцарскую комиссию по конкуренции (штаб-квартира МОК расположена в Лозанне), обвинив МОК в злоупотреблении доминирующим положением.

Впрочем, не исключено, что и политика МОК в отношении IBA может измениться. Ведь 20 марта состоятся выборы президента МОК, в которых нынешний глава организации Томас Бах участвовать не будет. Возможно, поэтому Умар Кремлев позволил себе высказаться о немце весьма жестко. В среду в своем официальном Telegram-канале глава IBA, комментируя призыв МОК к международным федерациям допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе, назвал Томаса Баха «политической проституткой» и добавил: «Заявления МОК, а точнее, Томаса Баха и его жалких приспешников, являющихся лишь марионетками, по-прежнему остаются политизированными и основанными лишь на ситуации вокруг диалога между двумя мировыми лидерами — Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом, благодаря которым, я уверен, вскоре все наладится».

Александр Петров