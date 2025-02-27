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Надежда в отношениях с США и вызовы для спецслужб. Что говорил Путин на коллегии ФСБ

Что говорил Путин на коллегии ФСБ: диалог с США, раскол общества и защита границ

Сегодня, 27 февраля, президент России выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Владимир Путин подвел итоги работы ведомства и обозначил приоритетные задачи. В ходе заседания он отметил успехи спецслужбы в борьбе с терроризмом и защите суверенитета России. Основные заявления президента — в подборке «Ъ».

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ситуация в мире и отношения с США

  • Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды на восстановление отношений.
  • Подчеркнута необходимость прагматичного подхода к решению системных проблем мировой архитектуры, включая украинский кризис.
  • Часть западных элит настроена сохранить нестабильность, что требует от России защиты своих интересов.
  • Изменения на мировой арене произошли благодаря действиям Вооруженных сил России на поле боя.

Оценка работы ФСБ

  • ФСБ успешно справляется с поставленными задачами, защищая суверенитет, конституционный строй и интересы граждан.
  • Отмечены успехи в борьбе с терроризмом, экстремизмом, преступностью и контрразведывательной деятельностью.

Задачи ФСБ

  • Борьба с терроризмом: рост преступлений террористической направленности, организованных украинскими спецслужбами. Необходимо усилить превентивные меры и защиту критической инфраструктуры.
  • Защита границ: усиление прикрытия рубежей, взаимодействие с армией, Росгвардией и МВД.
  • Противодействие экстремизму: предотвращение попыток раскола общества по национальным и религиозным признакам.
  • Контрразведка: усиление защиты информации военного и стратегического характера, внедрение инноваций без излишней засекреченности.
  • Экономическая безопасность: защита прав бизнеса, борьба с коррупцией, киберпреступностью и обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры.

Благодарность спецслужбам

  • Особые слова благодарности сотрудникам ФСБ, действовавшим в зоне СВО, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
  • Подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников и спецназовцев увековечены в памяти.

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