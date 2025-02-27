Надежда в отношениях с США и вызовы для спецслужб. Что говорил Путин на коллегии ФСБ
Что говорил Путин на коллегии ФСБ: диалог с США, раскол общества и защита границ
Сегодня, 27 февраля, президент России выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Владимир Путин подвел итоги работы ведомства и обозначил приоритетные задачи. В ходе заседания он отметил успехи спецслужбы в борьбе с терроризмом и защите суверенитета России. Основные заявления президента — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ
Фото: пресс-служба президента РФ
Ситуация в мире и отношения с США
- Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды на восстановление отношений.
- Подчеркнута необходимость прагматичного подхода к решению системных проблем мировой архитектуры, включая украинский кризис.
- Часть западных элит настроена сохранить нестабильность, что требует от России защиты своих интересов.
- Изменения на мировой арене произошли благодаря действиям Вооруженных сил России на поле боя.
Оценка работы ФСБ
- ФСБ успешно справляется с поставленными задачами, защищая суверенитет, конституционный строй и интересы граждан.
- Отмечены успехи в борьбе с терроризмом, экстремизмом, преступностью и контрразведывательной деятельностью.
Задачи ФСБ
- Борьба с терроризмом: рост преступлений террористической направленности, организованных украинскими спецслужбами. Необходимо усилить превентивные меры и защиту критической инфраструктуры.
- Защита границ: усиление прикрытия рубежей, взаимодействие с армией, Росгвардией и МВД.
- Противодействие экстремизму: предотвращение попыток раскола общества по национальным и религиозным признакам.
- Контрразведка: усиление защиты информации военного и стратегического характера, внедрение инноваций без излишней засекреченности.
- Экономическая безопасность: защита прав бизнеса, борьба с коррупцией, киберпреступностью и обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры.
Благодарность спецслужбам
- Особые слова благодарности сотрудникам ФСБ, действовавшим в зоне СВО, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
- Подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников и спецназовцев увековечены в памяти.