Сегодня, 27 февраля, президент России выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Владимир Путин подвел итоги работы ведомства и обозначил приоритетные задачи. В ходе заседания он отметил успехи спецслужбы в борьбе с терроризмом и защите суверенитета России. Основные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ситуация в мире и отношения с США

Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды на восстановление отношений.

Подчеркнута необходимость прагматичного подхода к решению системных проблем мировой архитектуры, включая украинский кризис.

Часть западных элит настроена сохранить нестабильность, что требует от России защиты своих интересов.

Изменения на мировой арене произошли благодаря действиям Вооруженных сил России на поле боя.

Оценка работы ФСБ

ФСБ успешно справляется с поставленными задачами, защищая суверенитет, конституционный строй и интересы граждан.

Отмечены успехи в борьбе с терроризмом, экстремизмом, преступностью и контрразведывательной деятельностью.

Задачи ФСБ

Борьба с терроризмом: рост преступлений террористической направленности, организованных украинскими спецслужбами. Необходимо усилить превентивные меры и защиту критической инфраструктуры.

Защита границ: усиление прикрытия рубежей, взаимодействие с армией, Росгвардией и МВД.

Противодействие экстремизму: предотвращение попыток раскола общества по национальным и религиозным признакам.

Контрразведка: усиление защиты информации военного и стратегического характера, внедрение инноваций без излишней засекреченности.

Экономическая безопасность: защита прав бизнеса, борьба с коррупцией, киберпреступностью и обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры.

Благодарность спецслужбам