Путин: стойкость российской армии обеспечила перемены на международной арене

Изменения на мировой арене произошли благодаря действиям вооруженных сил России на поле боя, заявил президент Владимир Путин.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется,— мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались — мирным путем»,— сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России (цитата по сайту Кремля).

В качестве примера изменений на мировой арене господин Путин привел контакты с новой американской администрацией. Они «вселяют определенные надежды», подчеркнул президент.

12 февраля Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По их итогам стало известно, что российский президент пригласил господина Трампа посетить Москву. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, после которых господин Трамп сказал, что стал «намного более уверен» в достижении сделки. 25 февраля Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным «в ближайшее время».

Об обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».