Курский производитель свинины «Реут» не смог отсудить у властей 139 млн рублей

Арбитражный суд Курской области отказал местному производителю свинины ООО «Реут» во взыскании с регионального комитета ветеринарии 139 млн руб. убытков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Иск поступил в суд в ноябре 2023 года.

В ноябре 2020 года на двух площадках «Реута» была выявлена вспышка африканской чумы свиней. После этого вирус обнаружили на предприятиях других компаний — «Мираторга» и «Агропромкомплектации». «Реут» лишился 66,2 тыс. голов свиней. В компании разразился кризис, региональные власти выделяли ей субсидию на выплату зарплаты. Весной 2022 года «Реут» обанкротился.

Летом 2023 года суд частично удовлетворил требования компании к тогда еще областному управлению ветеринарии и взыскал 194,5 млн руб. ущерба, понесенного компанией в результате изъятия свиней.

При этом основным пострадавшим стал арендодатель погибшего на «Реуте» поголовья — местное ЗАО «АПЦ Фатежский». Страховая компания отказала ему в выплате компенсации в размере 138,4 млн руб. Суд это решение поддержал.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов