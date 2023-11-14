Курский производитель свинины «Реут» требует с властей еще 139 млн рублей

В арбитражный суд Курской области поступил иск местного ООО «Реут» с требованием 139,4 млн руб. к региональному комитету ветеринарии. Заявление еще не принято к производству.

Суть требований пока не раскрывается.

В ноябре 2020 года на двух площадках «Реута» была выявлена вспышка африканской чумы свиней. После этого вирус был обнаружен на предприятиях других компаний — «Мираторга» и «Агропромкомплектации». «Реут» лишился 66,2 тыс. голов свиней. В компании разразился кризис, региональные власти выделяли ей субсидию на выплату зарплаты. Весной 2022 года «Реут» обанкротился.

Летом 2023 года суд частично удовлетворил требования компании к тогда еще областному управлению ветеринарии и взыскал 194,5 млн руб. ущерба, понесенного компанией в результате изъятия свиней.

При этом основным пострадавшим стал арендодатель погибшего на «Реуте» поголовья — местное ЗАО «АПЦ Фатежский». Страховая компания отказала ему в выплате компенсации в размере 138,4 млн руб. Суд это решение поддержал.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Курская чума оказалась привозной».

Александр Прытков

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