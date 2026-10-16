Китай призвал Израиль прекратить заселение Западного берега реки Иордан
Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Израиль отказаться от практики заселения поселений на Западном берегу реки Иордан. Заявление дипломата приводится на сайте ведомства.
Неотложной задачей он назвал обеспечение открытия коридоров доступа в сектор Газа для поддержки 2 млн мирных жителей. «Одновременно Израиль должен прекратить и отменить практику насильственного создания поселений на Западном берегу реки Иордан»,— сказал Ван И на встрече в Баку с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Глава китайской дипломатии заявил, что установление мира — это «краеугольный камень» в политике Китая на Ближнем Востоке. Палестинскую проблему он назвал «величайшей исторической несправедливостью столетия». Правильным решением Китай считает реализацию принципа «два государства для двух народов».
По информации МИД КНР, Ицхак Герцог ответил, что страна стремится к миру, но вынуждена реагировать на вызовы в сфере национальной безопасности. Однако президент Израиля положительно расценил миротворческие устремления Китая и объявил о готовности к взаимодействию.