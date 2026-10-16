Китай призвал Израиль прекратить заселение Западного берега реки Иордан

Неотложной задачей он назвал обеспечение открытия коридоров доступа в сектор Газа для поддержки 2 млн мирных жителей. «Одновременно Израиль должен прекратить и отменить практику насильственного создания поселений на Западном берегу реки Иордан»,— сказал Ван И на встрече в Баку с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.