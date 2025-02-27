Делегации РФ и США проведут встречу в Стамбуле по вопросам работы посольств

Дипломаты России и США встретятся 27 февраля в Стамбуле, чтобы обсудить, как восстановить нормальную работу посольств двух стран. По ее итогам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, будет понятно, «насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

По словам министра, за время работы администрации президента Джо Байдена накопились «системные проблемы». Речь, в частности, идет об «искусственных препонах для деятельности российского посольства». «Мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве»,— пояснил господин Лавров.

Как сообщили CNN в Госдепартаменте США, на встрече в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, касающиеся «численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов». «На повестке не стоит никаких вопросов, связанных с политикой или безопасностью», — отметили в американском ведомстве.