Трамп: США продолжают переговоры с Россией и КНР о сокращении ядерных арсеналов
Вашингтон продолжает переговоры с Москвой и Пекином по сокращению ядерного арсенала. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Newsmax. По его словам, у США крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай может достичь американского уровня через пять лет.
«Вся эта ситуация очень печальна, потому что я бы с удовольствием провел денуклеаризацию, если это возможно, но мы сейчас ведем переговоры об этом с Россией и с Китаем», — рассказал Дональд Трамп изданию (цитата по Reuters). Глава государства также сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробностей он не привел.
В феврале 2026 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), известный как СНВ-III, заключенный между США и Россией, окончательно истек. Последнее пятилетнее продление было согласовано Джо Байденом и Владимиром Путиным в 2021 году. Это был единственный документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. В конце сентября 2026 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон американский президент предложил разработать новое соглашение, поскольку старое было «несовершенным».
Инициатива Дональда Трампа реализуется с начала его второго президентского срока. Главное препятствие для трехстороннего соглашения — разный масштаб ядерных арсеналов. В августе 2025 года Китай заявил, что российский и американский арсеналы значительно превосходят китайский. Тогда Пекин отказался присоединяться к переговорам.