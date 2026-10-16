Трамп: США продолжают переговоры с Россией и КНР о сокращении ядерных арсеналов

Вашингтон продолжает переговоры с Москвой и Пекином по сокращению ядерного арсенала. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Newsmax. По его словам, у США крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай может достичь американского уровня через пять лет.