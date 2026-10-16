Трамп: США временно прекратили продажу боеприпасов союзникам

«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», — пояснил господин Трамп.