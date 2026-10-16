Трамп: США временно прекратили продажу боеприпасов союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты временно приостановили продажу боеприпасов союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.
«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», — пояснил господин Трамп.
Ранее президент критиковал администрацию Джо Байдена за передачу Киеву военной помощи на миллиарды долларов, включая ракеты Tomahawk и системы Patriot, без требований оплаты со стороны Украины. Сейчас, заявил господин Трамп, он требует от европейских стран оплачивать закупаемые американские вооружения.