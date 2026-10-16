Россиянка Алина Шевченко выиграла молодежный ЧМ по спортивной борьбе в США
Россиянка Алина Шевченко стала победительницей молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг.
В финальной схватке россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Ксенией Тереней. Третье место по итогам соревнований в данной весовой категории заняли Рай Хосино (Япония) и Лаура Годино (Италия).
Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 18 октября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.