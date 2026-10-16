Экс-главе ГИБДД Красноярского края дали 10 лет за торговлю красивыми госномерами
В Красноярске 16 октября вынесли приговор бывшему начальнику региональной Госавтоинспекции Андрею Сиротинину. Его признали виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и 286 УК РФ) и назначили десять лет колонии строгого режима со штрафом 4 млн руб. Кроме того, бывшему гаишнику на шесть лет запретили занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, рассказали в прокуратуре Красноярского края. Суд сохранил экс-полицейскому звание полковника.
Двух взяткодателей приговорили к штрафам в размере 150 тыс. руб. и 900 тыс. руб.
По информации краевого управления Следственного комитета России, начальник ГИБДД за взятки помогал автовладельцам получать госномера с «красивым» сочетанием букв и цифр. С февраля по октябрь 2024 года он лично и через посредника получил от двух жителей Красноярска в общей сложности 975 тыс. руб.
Кроме того, указывается в деле, весной 2024 года начальник региональной Госавтоинспекции приказал подчиненным обеспечить его знакомому гарантированную сдачу экзамена на право управления транспортным средством. Мужчина незаконно получил водительское удостоверение, а в благодарность за это отремонтировал квартиру полицейского, потратив около 100 тыс. руб.
Также, говорится в деле, в 2024 году начальник краевого УГИБДД за взятку освободил другого приятеля от привлечения к административной ответственности за излишне темную тонировку на машине. Полковник поручил подчиненным «подчистить» служебную базу ГИБДД, стерев данные о вынесенных требованиях снять тонировочную пленку. В качестве ответного жеста нарушитель поменял в квартире полицейского электропроводку на общую сумму около 120 тыс. руб.