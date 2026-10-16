Экс-главе ГИБДД Красноярского края дали 10 лет за торговлю красивыми госномерами

В Красноярске 16 октября вынесли приговор бывшему начальнику региональной Госавтоинспекции Андрею Сиротинину. Его признали виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и 286 УК РФ) и назначили десять лет колонии строгого режима со штрафом 4 млн руб. Кроме того, бывшему гаишнику на шесть лет запретили занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, рассказали в прокуратуре Красноярского края. Суд сохранил экс-полицейскому звание полковника.