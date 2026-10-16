Трамп: конфликт на Украине урегулируют, но уже без Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в итоге будет урегулирован, однако это произойдет без участия президента Владимира Зеленского. Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Newsmax.
«Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования», — сказал господин Трампа. По его словам, Владимир Зеленский лишь говорит о желании найти мирное решение, на деле — это «лишь слова».
Комментируя просьбы к Владимиру Зеленскому не наносить удары по российским НПЗ, господин Трамп отметил, что с украинским президентом «сложно иметь дело». «Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского», — добавил Трамп и отметил, что при нынешнем украинском руководстве «они разрушили собственную страну».