Трамп: конфликт на Украине урегулируют, но уже без Зеленского

«Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования», — сказал господин Трампа. По его словам, Владимир Зеленский лишь говорит о желании найти мирное решение, на деле — это «лишь слова».