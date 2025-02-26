Трамп рассказал о возвращении Украине территорий и уступках России. Главное

Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в очередной раз рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине, уточнил главные цели США в ней и допустил отмену санкций против России. Подробнее — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters