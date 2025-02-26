Инфляция в России с 18 по 24 февраля составила 0,23%

Уровень инфляции в России в период с 18 по 24 февраля составил 0,23%, следует из оценки Росстата. Инфляция с начала месяца составила 0,7%, с начала года — 1,94%.

Продовольственная инфляция за этот срок, по данным Минэкономразвития, составила 0,35%. Выросли цены картофель (+3,1%), бананы (+2,0%), помидоры (+1,9%), капусту белокочанную (+1,5%), но подешевели огурцы (–1,4%). Также снизились цены на яйца куриные (–0,5%), мясо кур (–0,4%), сосиски, сардельки, муку пшеничную (–0,2%), масло сливочное, макаронные изделия и вермишель (–0,1%). Подорожала мороженая рыба (+1,2%) и консервы мясные для детского питания (+1,0%).

В секторе непродовольственных товаров цены менялись менее чем на процент: так, подорожал бензин и дизельное топливо (+0,1%), туалетная бумага (+0,5%), зубная паста и спички (+0,3%), из лекарств среди прочих подорожали корвалол (+0,8%), левомеколь (+0,7%), активированный уголь (+0,5%). Цены снизились на электропылесосы (–0,9%), телевизоры (–0,7%), колготки женские и шампуни (–0,2%), смартфоны, доски обрезные и джинсы детские (–0,1%).

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года. В октябре 2024 года Минэкономразвития оценивало этот показатель на уровне 4,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «От инфляции уже многого не ждут».