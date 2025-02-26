Россияне в поисках спокойствия

В России стали покупать больше антидепрессантов. В январе 2025-го продажи увеличились более чем на 20% в штуках и на 35% в рублях. Как подсчитали в «Контур.Маркете», этот вид лекарств показал наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поднялась и средняя стоимость антидепрессантов, почти на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прежде всего популярность растет из-за того, что врачам стало легче выписывать рецептурные препараты. С 2021 года необходимые документы можно получить в электронном виде, пояснил заместитель директора сети «Советские аптеки» Михаил Терёхин: «Такие рецепты из тестирования перешли в нормальное состояние. И из-за того, что это стало проще, спрос увеличился. Он не прямо глобально вырос, но увеличился. Выписка увеличилась, электронные рецепты стали чаще появляться по антидепрессантам. При этом все реже люди покупают оригинальные препараты, в основном растут дженерики второго, третьего эшелона. Что касается цены, то с учетом общей инфляции, конечно, лекарства будут дорожать. Если говорить в целом про порядок их реализации, то стало больше порядка. Если, допустим, раньше можно было попросить провизора антидепрессант купить без рецепта, то сейчас все строго. И проще промониторить, выписали вам этот депрессант или его пьют самостоятельно».

Как сообщил собеседник “Ъ FM” в крупной фармацевтической компании, в январе оптовые закупки антидепрессантов из-за рубежа остались на прежнем уровне. По его словам, тенденции к увеличению объемов поставок не наблюдается. Продажи вполне могли вырасти за счет отечественных аналогов. Однако сам факт, что пациентам стали чаще выписывать антидепрессанты, вызывает опасения, отметил врач-психиатр Алексей Казанцев:

«Их довольно часто сейчас стали назначать. И терапевты, и врачи общей практики, и неврологи любят поработать на поле психиатров.

В связи с этим, я думаю, и возрос спрос на покупку антидепрессантов. И да, и все должны знать, что такой препарат начинает действовать после третьей-четвертой недели. Это не таблетка аспирина. И не забывайте: любая депрессия должна еще совместно сочетаться с психотерапией. На рынке сейчас есть разные лекарства, дженерики иногда уступают по качеству, действительно такое есть. Но когда нет препарата, который зарекомендовал себя эффективно, то дженерики вполне могут в какой-то период использоваться ».

В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем в 2022-м. Тогда продажи таких препаратов выросли из-за тревожности после начала военных действий на Украине, сообщали собеседники газеты “Ъ”. Больше всего на рынке покупали такие препараты, как «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Золофт», писало издание со ссылкой на исследование агентства DMS Group.

Никита Путятин