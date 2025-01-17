Производитель «Золофта» сообщил о нормальных поставках препарата в Россию

Антидепрессант «Золофт» поставляется в Россию во всех существующих дозировках в рабочем режиме, сообщили «Ъ» в фармацевтической компании Viatris, которая является владельцем регистрационного удостоверения на препарат. «Золофт» входит в тройку самых продаваемых антидепрессантов в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Пациенты могут получить доступ к необходимой терапии в соответствии с назначением врача. Актуальная информация по наличию данного препарата в аптеках в городах РФ доступна в приложении "Честный знак"»,— заявили в компании.

Дефицит «Золофта» наблюдается в Москве с начала текущего года. Нехватка связана с высоким спросом со стороны потребителей и логистическими проблемами, с которыми сталкиваются дистрибуторы. Источник «Ъ» на фармрынке рассказал, что дистрибуторы получили этот препарат на текущей неделе, а уже на следующей его должны получить фармритейлеры.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Нет спокоя в своем отечестве».