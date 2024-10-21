Страшнее кошки звери есть

За последние три месяца у россиян появилось сразу несколько новых поводов для тревоги — от боевых действий в приграничных с Украиной районах до запрета пропаганды чайлдфри и распространения субкультуры квадроберов. К такому выводу пришли эксперты коммуникационной компании КРОС в очередном докладе «Национальный индекс тревожностей», подготовленном по итогам третьего квартала 2024 года. Едва ли не самым сильным стал страх остаться без YouTube, а среди неожиданных причин для беспокойства оказался развод певца Shaman.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главным поводом для «тревожности» во втором полугодии пока остается ситуация в Курской области, вызванная вторжением ВСУ. По подсчетам КРОС, суммарный «индекс тревожности», связанный с этой темой, составляет 846,5 медиаюнга, что превосходит все остальные страхи этого года. Напомним, в первом квартале россияне больше всего боялись диверсий и беспилотников (683,4 медиаюнга), во втором — природных катаклизмов (386,6).

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Тревогу вызывает как сам факт боевых действий, так и его последствия — эвакуация местных жителей и разрушения инфраструктуры. Опасения по поводу быстрого продвижения ВСУ и возможной новой волны мобилизации в России «утратили актуальность», констатируют авторы доклада.

Для «рейтинга тревожностей» отбираются наиболее заметные события, которые, по мнению аналитиков КРОС, вызывают у россиян тревогу и беспокойство. Эти события ранжируются на основе анализа новостей в СМИ и постов в соцсетях. Для этого эксперты определяют степень распространения темы (формула учитывает количество журналистских материалов, их потенциальную аудиторию, коэффициенты усвоения информации), а также степень ее воспроизводства (количество постов в соцсетях, число авторов и их подписчиков, уровень вовлеченности). Выведенный на основе этих параметров «индекс тревожности», по мнению аналитиков КРОС, показывает масштаб информационной волны, а «индекс приживаемости» (отношение показателя воспроизводства к показателю распространения) должен дать понять, насколько сильно тема волнует рядовых интернет-пользователей. Для придания своему «индексу» пущей весомости эксперты КРОС назвали единицу его измерения «медиаюнг» (в честь швейцарского психиатра и педагога, основоположника аналитической психологии Карла Густава Юнга).

На втором месте по общему уровню тревожности оказались проблемы в работе видеохостинга YouTube (см. график).

Причем по «индексу приживаемости» эта тема стала первой, с большим отрывом обогнав не только все страхи третьего квартала, но и любые другие тревоги за всю историю исследований (они ведутся с 2019 года).

По данным КРОС, в соцсетях ее обсуждали более чем в девять раз активнее, чем в СМИ. «Пользователи выражали тревогу, что им приходится менять привычки и искать видеоканалы, которые они смотрели раньше, на других хостингах или учиться пользоваться инструментами обхода ограничений»,— говорится в докладе.

Замыкает тройку лидирующих страхов нелегальная миграция. По мнению экспертов, эта тревожность обострилась в связи с законодательной активностью Госдумы, которая выступила с целым «пакетом» новых запретов для приезжих (см. “Ъ” от 17 октября). Опасения по поводу криминализации мигрантской среды — привычное для российского информпространства явление, но на этот раз их усиливает скепсис по поводу эффективности законодательных мер: якобы вводимые ограничения не решат проблему криминала, но при этом приведут к усилению дефицита на рынке труда, констатируют в КРОС.

Среди неожиданных тревожностей авторы доклада выделяют страхи из-за распространения в России подростковой субкультуры квадроберов, а также из-за запрета пропаганды отказа от деторождения — чайлдфри. И если первое явление пугает россиян само по себе, то во втором случае они выражают беспокойство в связи с возможными «перегибами» и вторжением в личную жизнь. Кроме того, у части пользователей соцсетей, отстаивающих традиционные ценности, появилось опасение, что из-за нового закона интерес к чайлдфри только возрастет, поскольку может сработать «обратная психология», говорится в докладе.

Наконец, самым необычным поводом для беспокойства в третьем квартале оказался развод исполнителя патриотических песен Shaman.

По «индексу приживаемости» опасения за личную жизнь Ярослава Дронова вышли на третье место, вызвав «шоковую реакцию в соцсетях», констатируют в КРОС: «Пользователи выразили разочарование, так как он все время выступал за семейные ценности, а теперь заставил усомниться в искренности как своих позиций, так и творчества».

«Люди болезненно реагируют на любые попытки вмешательства в их частную и личную жизнь: YouTube, квадроберы, чайлдфри — это все именно об этом,— объясняет результаты исследования вице-президент КРОС Ксения Касьянова.— Не случайно, что в этом квартале, к примеру, в топе практически нет социально-экономических тревожностей, так как к материальным трудностям люди адаптируются».

Андрей Прах