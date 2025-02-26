Заявления Сергея Лаврова в Катаре. Главное

В среду, 26 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также провел переговоры с председателем Совета министров и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Важнейшие заявления Сергея Лаврова — в публикации «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Фото: МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Фото: МИД РФ