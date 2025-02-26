Заявления Сергея Лаврова в Катаре. Главное
В среду, 26 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также провел переговоры с председателем Совета министров и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Важнейшие заявления Сергея Лаврова — в публикации «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Фото: МИД РФ
- Россия не рассматривает возможность заморозки военного конфликта на Украине по линии соприкосновения, поскольку такой вариант исключается российской Конституцией.
- Судьба активов РФ (замороженных странами Запада.— «Ъ») останется в повестке переговоров по Украине. РФ хотела бы попросить Францию разъяснить, на каком основании, по мнению Парижа, разрешается использовать прибыль с замороженных российских активов.
- 27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств стран.
- Москва не рассматривает возможность размещения европейских миротворческих сил на Украине после прекращения огня.
- Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо предварительных условий.
- По линии сотрудничества Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Authority, QIA) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) реализуются проекты почти на $1 млрд.