Лавров: Россия не рассматривает отправку европейских миротворцев на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает возможность размещения европейских миротворческих сил на Украине после прекращения огня. По его словам, этот вопрос должны согласовать обе стороны, но Россию «никто не спрашивал». Вместе с тем он обратил внимание, что «такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться», необходимо говорить о первопричинах конфликта.

«Мы никаких вариантов не можем рассматривать в этом качестве. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами нацелен на то, чтобы этот конфликт разогревать и дальше и пресекать любые попытки его успокоить»,— ответил Сергей Лавров на вопрос «Ъ» во время пресс-конференции в Дохе.

Великобритания и Франция подготовили план размещения европейских миротворцев на Украине для контроля за режимом прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но «в форме, которая приемлема для каждого». МИД РФ отмечал, что при любом раскладе присутствие европейских войск на украинской территории — «шаг в сторону эскалации, а не деэскалации».

Подробнее — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».

Лусине Баласян; Анастасия Домбицкая, Доха