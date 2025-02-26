Лавров: судьба активов РФ останется в повестке переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных странами Запада российских активах остается в повестке переговоров по урегулированию на Украине. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о готовности обсуждать решение этой проблемы он назвал «здоровыми размышлениями».

«Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе. Министр добавил, что действия по конфискации российских активов «не останутся без ответа».

Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не может конфисковать российские активы из-за норм международного права, но может использовать прибыль от этих средств, Сергей Лавров заявил: «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать то, что ты своровал».

Полученные в виде налогов на доходы средства на сумму €50 млрд от замороженных активов РФ страны ЕС договорились использовать для поддержки Украины в течение ближайших трех лет. Однако для конфискации этих активов в рамках закона в Еврокомиссии не нашли юридических возможностей. Чтобы добиться преимущества в переговорах о мире в ЕС начали вновь обсуждать вариант конфискации средств, однако несколько стран объединения выступили против.

Лусине Баласян