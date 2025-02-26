Лавров исключил заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения

Россия не рассматривает возможность заморозки военного конфликта на Украине по линии соприкосновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такой вариант исключается российской конституцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Были идеи, давайте оставим линию соприкосновения — вот эта российская, эта — украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее разговаривать на русском»,— сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2024 года предложил заморозить конфликт на Украине по тогдашней линии фронта. По данным Bloomberg, аналогичное предложение содержит разработанный США мирный план. Кремль считает такой вариант неприемлемым. Президент РФ Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. В феврале он заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров.

Об обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».