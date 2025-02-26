Лавров: Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без условий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти будут добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий. При этом европейские страны, по его словам, предлагали частично снять ограничения в отношении арабской республики при условии «вышвыривания России». Внешние игроки, подчеркнул министр, больше не должны подчинять процессы в Сирии своим геополитическим интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: МИД РФ Сергей Лавров

Фото: МИД РФ

«Мы, кстати, высказались в Организации Объединенных Наций за то, чтобы немедленно все эти санкции были сняты. Они били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу. И продолжают делать то же самое уже при власти, которую Запад считает более приемлемой, чем предыдущее правительство. Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.

27 января главы МИДов стран ЕС согласовали план постепенного смягчения санкций против Сирии, действовавших с 2012 года. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркивала, что решение может быть пересмотрено, если новые сирийские власти предпримут «неправильные шаги». Тем временем в Конгрессе США потребовали от переходной администрации Сирии закрыть России доступ к ее военным объектам на побережье, чтобы Вашингтон пересмотрел свою санкционную политику в отношении Дамаска.

Лусине Баласян; Анастасия Домбицкая, Доха