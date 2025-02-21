Окно для двоих

В рамках закрывшегося в четверг отечественного зимнего трансферного окна клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) потратили на усиление составов рекордную за три сезона, то есть с момента введения международных санкций, сумму. Она превысила €80 млн. Однако фиксировать рост рыночной активности в российском футболе нужно употребляя оговорки — например, насчет того, что львиная ее доля пришлась на клубы-гранды, прежде всего «Зенит» и «Спартак», а петербуржцы свои дорогие приобретения сделали, продав некоторых лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал Зимнего кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак». С мячом новый игрок петербургской команды Луис Энрике

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Финал Зимнего кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак». С мячом новый игрок петербургской команды Луис Энрике

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

В четверг в Российской премьер-лиге на три недели позже, чем в ведущих европейских чемпионатах, закрылось зимнее трансферное окно. И итоги деятельности ее клубов за полтора месяца его действия выглядят примечательными.

Суммарная стоимость совершенных ими в минувшие полтора месяца покупок, по данным Transfermarkt, составила €82,27 млн.

Это рекордный показатель для периода международной изоляции, в которой отечественный футбол очутился, когда попал в 2022 году под санкции, наложенные головными структурами после начала специальной военной операции на Украине. Они негативно отразились в том числе на селекционных и финансовых возможностях клубов. Причем по сравнению с предыдущими зимними кампаниями РПЛ сейчас совершила что-то вроде рывка и даже чуть-чуть превзошла показатель последнего «досанкционного» окна трехлетней давности.

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Тезис о вдруг вернувшихся к ней возможностях дополняет и статус некоторых трансферов. Переход бразильца Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» за €33 млн, по версии Transfermarkt, или за €35 млн, по версии ряда российских и бразильских источников, вошел в число крупнейших в истории РПЛ; переходы в «Спартак» из АЕК и «Ривер Плейт» Ливая Гарсии и Пабло Солари за €18,7 млн и €10 млн, а также переход в «Динамо» из «Ростова» Данила Глебова за €8 млн — в число просто очень крупных.

Но фиксировать рост рыночной активности в лиге нужно все-таки осторожно и прибегая к оговоркам. На самом деле вся она, по сути, касается узенькой группы грандов.

И это не свежий, а давно устоявшийся тренд. А нынешней зимой он совсем очевиден. «Динамо» свои инвестиции в новичков, потратив более €10 млн на Глебова и парагвайца Хуана Хосе Касереса, сделало лишь на флажке, в заключительные перед закрытием окна дни. ЦСКА в своей кампании ограничился бразильским форвардом Алеррандру за €4,2 млн, а «Краснодар» с «Локомотивом», давно поставившим на собственные кадры и молодежь, вообще почти ничего не потратили. И это при наличии у каждого серьезных турнирных стимулов в возобновляющемся в марте после зимнего перерыва чемпионате страны. «Краснодар» лидирует в нем вместе с «Зенитом», победителем шести предыдущих первенств, опережая на два очка «Спартак». «Динамо» с «Локомотивом» на такую же дистанцию отстают от спартаковцев. А ЦСКА, идущему шестым, нужно гнаться за этим тандемом, который в четырех баллах впереди.

Львиную долю трансферных вложений зимой 2025 года обеспечили, как, впрочем, и в предыдущие сезоны, всего два клуба — «Зенит» и «Спартак». Но тут необходимо еще одно уточнение. «Зенит», победитель шести чемпионатов, предшествовавших текущему, купив Луиса Энрике, фактически уравновесил расходы продажей в «Ботафого» и «Аль-Садд» двух его соотечественников — Артура и Клаудинью, долго являвшегося ключевой фигурой в линии атаки команды.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков