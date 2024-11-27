Активам подбирают механизм дерогации

Специальный механизм для разблокировки средств на счетах россиян Евросоюз намерен прописать в новом, 15-м, пакете санкций. Причина послаблений заключается в том, что инвесторы все чаще стали инициировать судебные разбирательства в России, пишет Bloomberg. По данным агентства, речь идет о механизме дерогации, то есть частичной отмене прежних норм. Других подробностей издание не приводит.

Как могла бы выглядеть процедура? И станет ли она массовой? Своими предположениями с “Ъ FM” поделился партнер Адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Сейчас, чтобы инвестору дали доступ к своим активам, ему необходимо получить лицензию. Если мы говорим только о Европейском союзе и о блокировке, которую произвел Euroclear, то в данном случае необходимо получить лицензию казначейства Бельгии. Если же блокировку осуществил вышестоящий депозитарий Clearstream, нужно получить лицензию Министерства финансов Люксембурга.

Но это еще не все. Поскольку НРД 12 июня подпал под блокирующие санкции США, вдобавок к этому необходимо получить лицензию американского OFAC, чтобы разблокировать свои ценные бумаги. Кроме того, НРД 13 июня 2024 года попал под блокирующие санкции Великобритании, поэтому по тем активам, которые имеют связь с Лондоном, также требуется еще и получение третьей лицензии. Все это создает просто невероятные сложности для инвесторов. Как может работать процедура по упрощению?

Первый вариант — это выпуск генеральной лицензии. Второй вариант — в целом упразднение норм, касающихся лицензирования. Например, убрать требования о необходимости получения какого-либо разрешения регулятора для того, чтобы вывести свои активы из-под санкционного депозитария».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, порядка 90% всех активов российских инвесторов заблокировано Euroclear, и 10% — в Clearstream. Сейчас процесс разморозки дорогой и длительный, он может занимать до года. Кроме того, на тех, у кого нет вида на жительство в Евросоюзе, наложены дополнительные ограничения — вывести можно до €100 тыс. Послабления, скорее всего, затронут лишь небольшой круг инвесторов со сравнительно крупным портфелем, считает партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин: «Это не обязательно дополнительное послабление в сторону российских инвесторов. Деньги могут быть разблокированы для того, чтобы Euroclear мог, например, покрывать свои судебные расходы.

Если мы говорим о том, что все-таки европейские власти смягчат режим блокировки, во-первых, возможно, для этого все еще потребуется получение разрешения локального регулятора — казначейства Бельгии, которое сейчас является основным органом. Поэтому необязательно все будет происходить в автоматическом режиме. Такой вариант тоже возможен, но он маловероятен. Второй важный аспект: а куда эти деньги с заблокированных счетов российские инвесторы смогут выводить?

Сегодняшняя практика бельгийского регулятора в том, что в основном выводить дают активы только в пределах Европейского союза либо в страны, условно, союзники. В списке этих стран все еще нет дружественных, где россияне как раз пока что имеют возможность открывать счета.

И если речь идет о долларовых активах, то все равно требование о получении лицензии американского регулятора никуда не денется».



По данным Центробанка, сейчас заблокированы счета 5 млн российских инвесторов. По оценкам собеседников “Ъ FM”, добиться разморозки средств теоретически могут тысячи или десятки тысяч пострадавших. Как заявляли в августе 2024 года в Минфине, общая сумма недоступных активов физических лиц превысила 1,5 трлн руб.

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Анжела Гаплевская