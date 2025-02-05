Euroclear подрос на процентах

Процентные доходы депозитария Euroclear от заблокированных российских активов выросли почти в два раза за год. По итогам 2024-го бельгийская структура заработала на инвестировании замороженных средств почти €7 млрд. Для сравнения: в 2023-м эта цифра не превышала €4,5 млрд. Наибольший доход депозитарию принесли средства, связанные с Центробанком — свыше €5 млрд. Еще €1,5 млрд связаны с другими активами из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Именно в бельгийском Euroclear хранится большая часть заблокированных бумаг. Это средства, связанные с национальным золотовалютным резервом. До начала боевых действий на Украине они могли храниться, например, в виде суверенных или корпоративных облигаций. И все это время по некоторым позициям производились выплаты, что и привело к росту доходности депозитария, объясняет независимый экономический эксперт Алексей Бушуев:

«Много процентных выплат, частичное гашение бумаг поступает на счета Euroclear, и он волен эти деньги разместить практически где угодно, условно, на счете в каком-нибудь банке. При этом они и банк понимают, что эти деньги будут лежать достаточно долго, то есть их можно размещать сразу на год по самой высокой ставке, и поэтому процентный доход такой значимый и большой получается. Из бухгалтерии Euroclear в принципе видно, что процентные доходы там просто фантастически выросли, и они в комментариях напрямую говорят, что это доходы от размещения кэша на банковских счетах, который принадлежат России, российским организациям. А доход по ним уже принадлежит Euroclear».

Несмотря на рост процентных доходов, чистая прибыль Euroclear составляет чуть больше €1 млрд. Это связано с тем, что депозитарий в рамках европейского законодательства должен был сформировать резерв на 4 млрд руб. и заплатить налог на сверхприбыль. Кроме того, с середины прошлого года депозитарий переводит часть дохода в европейский фонд помощи Украине. Очередной транш примерно на €2 млрд должен поступить туда в марте.

На этом фоне агентство Bloomberg сообщало, что европейские власти вновь обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. В Москве обещали ответить на это зеркально. Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский не исключает, что этим все и закончится: «Мы начали диверсифицироваться от доллара примерно в 2017 году под впечатлением от санкций Дональда Трампа, потому что именно тогда американские санкции были наиболее чувствительны.

Тогда Министерство финансов и Центробанк взяли курс на диверсификацию в сторону евро, и это преподносилось как успех. К чему это привело, мы знаем, потому что после начала СВО в основном Европа вводила санкции, поэтому никакая это оказалась не диверсификация.

Юанем мы стали заниматься только где-то с 2023 года, и то не с самого начала. В какой-то момент были иллюзии, что мы можем поменяться с ними, были предложения у нас разморозить часть активов в обмен на разморозку такого же объема активов на Западе, но разговоры эти ни к чему не привели. Теперь у нас есть определенные суммы, которые мы тоже периодически озвучиваем, которые могут пойти на внутреннее использование. И наш Центробанк, и Кремль предупреждали, что если в Европе эти активы будут использовать подобным образом, то в этом случае у России развязаны руки, чтобы ответить симметрично. По-моему, дело к этому и идет».

В конце января глава Euroclear Валери Урбен предупреждала, что конфискация замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы. Она отмечала, что, несмотря на все риски, шанс изъятия Западом этих средств вполне реальный.

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Владислав Викторов