Матвиенко: ЕГЭ не должен превращаться в угадайку

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает важным усовершенствовать ЕГЭ с точки зрения качества, чтобы экзамен не «превращался в угадайку». При этом госпожа Матвиенко предложила закончить дискуссию об отмене ЕГЭ, отметив, что «все критикуют» экзамен, но «никто ничего не предлагает».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем»,— сказала она во время правительственного часа (цитата по ТАСС).

Инициативы об отмене ЕГЭ уже вносились в Госдуму в 2011, 2016 и 2023 годах, но неизменно отклонялись после первого чтения. Последний раз аналогичный законопроект был внесен в Госдуму летом 2024 года межфракционной группой депутатов (ЛДПР, СРЗП, КПРФ). Документ предлагал заменить ЕГЭ на «итоговую годовую аттестацию». Инициатива еще не прошла первое чтение.

В августе того же года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что ведомство получило 926 предложений о совершенствовании ЕГЭ и ОГЭ. В частности, граждане предлагали ввести экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии, а также устную часть в ЕГЭ по литературе, изменить подход к формулированию темы сочинения на ЕГЭ по русскому языку и др. В ноябре господин Музаев заявил, что ведомство прорабатывает вопрос введения практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам.

Подробнее об изменениях в ЕГЭ — в материале «Ъ» «ЕГЭ спит, служба идет».

Полина Мотызлевская