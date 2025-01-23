ЕГЭ спит, служба идет

Срок действия ЕГЭ будет «заморожен» на время армейской службы — эта мера коснется как солдат-срочников, так и мобилизованных с контрактниками. Такой законопроект Госдума приняла вчера в первом чтении. Сама инициатива не вызвала претензий у депутатов, но послужила поводом вновь раскритиковать ЕГЭ и поднять вопрос о его реформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Армейскую» поправку к закону «Об образовании» весной подготовила группа депутатов от ЛДПР. Они указали, что результаты ЕГЭ действительны в течение пяти лет с момента сдачи экзамена — без возможности продлить этот срок. Поэтому «граждане, призванные в ряды вооруженных сил (в том числе по мобилизации), поставлены в менее благоприятные условия при поступлении в вузы, чем те, кто военную службу не проходил». Депутаты подчеркнули, что возможность «заморозить» срок действия сертификата ЕГЭ «будет справедливой в первую очередь по отношению к участникам СВО».

В среду 22 января законопроект представил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Интересно, что он лишь малую часть выступления посвятил сути инициативы. Большую часть времени господин Нилов критиковал ЕГЭ от лица партии: «Мы скептически относимся к этой форме проверки знаний». Он, впрочем, признал, что система госэкзамена «постоянно совершенствуется» и от того, что было изначально, «осталось одно название». Но все равно заявил, что нужен другой инструмент проверки школьных знаний, «который возьмет все самое лучшее от ЕГЭ, советской и постсоветской системы образования». Депутат фактически призвал провести ребрендинг госэкзамена: «Главное, мы уйдем от раздражающего названия ЕГЭ, который замучил и родителей, и детей, и преподавателей». Напомним, прошлым летом представители ЛДПР, КПРФ и СРЗП вносили в Думу законопроект об отмене ЕГЭ, но он так и не дошел до стадии рассмотрения, получив негативные отзывы комитетов.

Первый зампред комитета по науке Олег Смолин (КПРФ) предложил авторам — «учитывая отношение ЛДПР и мое к ЕГЭ» — внести ко второму чтению еще одну поправку: дать возможность не только участникам СВО, но и всем отслужившим в армии поступать в вузы не только по результатам ЕГЭ, но и через альтернативные вступительные испытания. Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) добавила, что «замораживать» нужно сроки действия не только ЕГЭ, но и дополнительных вузовских экзаменов (проводятся по ряду творческих специальностей, а также в МГУ, СПбГУ и МГИМО). «У нас в стране должна проводиться специальная демографическая операция, чтобы сохранить народонаселение»,— неожиданно заявила глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она предложила «защитить наших молодых девушек», приостановив срок действия ЕГЭ на декретный период.

Депутат Рустам Калимуллин (ЕР) поинтересовался, не пройдет ли в случае «заморозки» слишком много времени с момента сдачи ЕГЭ до момента поступления: «Знания могут забыться, и в учебное заведение придут абитуриенты с минимальными воспоминаниями из общеобразовательной школы. Важно же не просто поступить в вуз, но и отучиться там, и стать высококвалифицированным специалистом». Господин Нилов ответил, что знания можно подтянуть во время обучения — а те, кто с этим не справится, просто будут отчислены в ходе сессии.

Подводя итог обсуждению, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил: «Принятие этого законопроекта покажет, что и процедура, и, впоследствии, суть ЕГЭ может меняться. И ни у кого ничего не треснет из-за этого, как нам на общественном обсуждении пытаются доказать, когда мы говорим о проблемах этой системы». По мнению господина Чернышова, в дальнейшем можно будет расширять категории людей, имеющих право на «заморозку» результатов,— и таким образом ЕГЭ «отдалится от концепции рушить судьбы и рушить образование». Впрочем, первый зампред комитета по науке Александр Мажуга (ЕР) напомнил ему, что законопроект все-таки «про поддержку участников СВО, а не про ЕГЭ». Также господин Мажуга напомнил, что в 2012 году срок действия госэкзамена увеличили с двух лет до пяти — «как раз принимая во внимание срочную службу в армии». Он призвал коллег сосредоточиться на технической реализации инициативы — чтобы все военные смогли воспользоваться новой льготой. Несмотря на долгое обсуждение, законопроект был принят единогласно.

Полина Ячменникова