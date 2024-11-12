Глава Рособрнадзора анонсировал возможные изменения в процедуру проведения ЕГЭ и ОГЭ

В «обозримом будущем» в ЕГЭ по естественно-научным предметам — физике, химии, биологии — может появиться практическая часть. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями. По его словам, Федеральный институт педагогических измерений уже работает над этим вопросом. Господин Музаев допустил, что в ближайшем будущем в апробационном режиме новый формат введут в ряде пилотных регионов. Руководитель ведомства добавил, что Рособрнадзор начал мониторить ситуацию в субъектах РФ, чтобы определить, насколько материально-техническая база регионов позволит организовать равные условия для прохождения практической части ЕГЭ по естественно-научным предметам всеми выпускниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Музаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Анзор Музаев также не исключил, что в ближайшие годы может измениться формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов, а также процесс поступления в колледжи и техникумы. «Отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как сдача единого государственного экзамена,— пояснил он.— Этот вопрос обсуждается, и, скорее всего, в ближайшие годы форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов,— это все, скорее всего, претерпит изменения». По словам чиновника, это позволит учитывать специфику учебных заведений: «Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был, а оценки за математику, физику, биологию, химию. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы». Впрочем, глава Рособрнадзора отметил, что выпускников этого года изменения не коснутся. «У нас есть правило: все важные, кардинальные изменения в любые экзамены — после 9-го или после 11-го класса — мы должны озвучить до 1 сентября. Учебный год уже идет, и в нем никаких перемен уже не будет»,— подчеркнул Анзор Музаев.

Прокомментировал глава ведомства и платные образовательные услуги, которые оказывают в государственных школах. Он отметил, что образовательные учреждения имеют на это право, однако в Роспотребнадзоре не поддерживают стремление школ или отдельных учителей проводить платные дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ. Педагоги должны концентрировать внимание на платных услугах не в области подготовки к экзаменам, а в области дополнительного образования, уверен господин Музаев.

Иван Тяжлов