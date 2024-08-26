Экзаменам исправляют ошибки

После очередной экзаменационной кампании Рособрнадзор получил от граждан почти тысячу предложений по усовершенствованию ОГЭ и ЕГЭ. Среди них сокращение количества обязательных испытаний для девятиклассников, введение экспериментальной части в ЕГЭ по физике и химии, а также требование обязательной настройки металлоискателей в пунктах проведения экзаменов. К сентябрю Рособрнадзор обещает определиться, какие идеи можно будет воплотить в жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сдача ЕГЭ в одном из московских лицеев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Сдача ЕГЭ в одном из московских лицеев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что этим летом ведомство получило 926 предложений о совершенствовании государственной итоговой аттестации (ГИА). Он сравнил эту цифру с первой попыткой Рособрнадзора получить подобную обратную связь от граждан: в 2014 году ведомство получило 36 тыс. обращений. «Сейчас в 36 раз меньше,— констатировал господин Музаев.— Это тоже оценка нашей работы за все эти годы».

Чиновники разделили обращения на две категории. Первая — «совершенствование содержательной части ГИА».

Среди прочего туда попали предложения ввести экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии, а также устную часть в ЕГЭ по литературе; изменение подхода к формулированию темы сочинения на ЕГЭ по русскому языку; проверка соответствия экзаменационных заданий школьной программе; пересмотр модели допуска к ГИА в целом.

Во второй группе оказались идеи по изменению «организационно-технологического обеспечения» экзаменов.

Граждане, в частности, предложили проверять работы школьников за пределами региона, в котором они были написаны; оценивать результаты ОГЭ по 100-балльной шкале; отменить или сократить количество предметов в рамках ОГЭ для девятиклассников, не планирующих поступление в 10-й класс. Отметим, о последней идее господин Музаев осенью 2023 года говорил: «Этого точно не планируется».

Среди обращений было также предложение обязать все пункты проведения ГИА настраивать и проверять металлоискатели за два дня до экзамена. Напомним, в этом году школьницы из Воронежа пожаловались, что металлоискатель среагировал на незначительные элементы одежды и в результате им якобы пришлось снимать нижнее белье, чтобы пройти на экзамен. Проверка Генпрокуратуры не подтвердила факт «неэтичного досмотра», однако история получила широкий резонанс. В итоге комитет Госдумы по просвещению пообещал добиться изменения правил досмотра.

Рособрнадзор ответит на обращения 30 августа. К этому моменту «в рамках рабочих групп эксперты по каждому предложению должны пройти и принять общее решение».

Ведомство укажет, «какие изменения в ГИА могут быть приняты быстро, а какие не будут приняты по некоторым причинам в обозримом будущем». Отметим, есть пример, когда предложение, отклоняемое ведомством из года в год, было принято и введено в очень сжатые сроки: так произошло с возможностью оперативно пересдать ЕГЭ, о чем школьники и родители безуспешно просили ведомство. В феврале 2024 года с такой идеей выступил Владимир Путин, и Рособрнадзор реализовал ее уже к лету. Теперь ведомство получило в том числе и предложения по совершенствованию пересдачи.

Господин Музаев поделился и несколькими идеями, которые обсуждают в ведомстве. Среди них возможность автоматизации проверки устных и письменных ответов (сейчас задания с развернутым ответом проверяются экспертами), перевод экзамена для девятиклассников в электронный формат, замена бумажных бланков заданий на ЕГЭ на устройства «по типу электронного учебника», а также обязательная сдача ЕГЭ только теми, кто собирается в вуз. Также Рособрнадзор размышляет над увеличением количества баллов за индивидуальные достижения и созданием цифрового портфолио для школьников. Анзор Музаев уточнил, что горизонт планирования во всех этих вопросах — 2030 год.

Полина Ячменникова