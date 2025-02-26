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Металлурги добрались до трех вокзалов

НЛМК может занять новый офис в Москве

НЛМК (MOEX: NLMK) придется освободить офисные площади в бизнес-центре «Легион I» на Большой Ордынке в центре Москвы, так как новый владелец объекта — подрядчик «Росатома» — приобрел его для собственных нужд. Теперь, по данным “Ъ”, металлургическая компания переедет в район площади Трех вокзалов. Однако это может быть временным решением, считают эксперты: при первой же возможности холдинг переедет в более качественный объект.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что НЛМК арендует до 12,7 тыс. кв. м в бизнес-центре на Новорязанской улице, 24, недалеко от площади Трех вокзалов в Москве, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В НЛМК оперативно не ответили “Ъ”.

По данным консалтинговой компании NF Group, арендные ставки в таком бизнес-центре составляют 16–25 тыс. руб. за кв. м в год. То есть аренда 12,7 тыс. кв. м обойдется в 203–318 млн руб. в год. По данным гендиректора консалтинговой компании Remain Дмитрия Клапша, НЛМК намерена арендовать 10 тыс. кв. м в офисном центре на Новорязанской улице, ежегодные затраты компании на это могут составить 450 млн руб.

Основной владелец НЛМК — Владимир Лисин, который контролирует 79,25% холдинга через кипрский Fletcher Group Holdings Ltd. Кроме того, с 2011 года бизнесмену принадлежала Первая грузовая компания (ПГК): в ноябре 2024 года она была продана АО «Аврора Инвест», совладельцами которого на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых (см. “Ъ” от 2 ноября 2023 года). Сейчас в собственности у НЛМК есть небольшой объем офисных площадей на Старой Басманной улице в Москве.

Помещения на Новорязанской улице, которые намерена арендовать НЛМК, на текущий момент занимает грузовая компания ПГК. Однако, как сообщили “Ъ” в пресс-службе этой компании, из-за истекающего договора аренды она вскоре переедет, поэтому сейчас находится в поиске подходящего офиса. 17 февраля 2025 года «Интерфакс», ссылаясь на консалтинговую компанию IBC Real Estate, сообщал, что грузовая компания намерена арендовать офисные пространства в бизнес-центре «Дукс» на улице Правды.

До этого НЛМК занимала 10,3 тыс. кв. м в одном из корпусов офисного комплекса «Легион I» (его общая площадь — 57 тыс. кв. м) на Большой Ордынке недалеко от станции метро «Полянка». Изначально этот бизнес-центр был построен компанией «Легион Девелопмент», которую контролировала страховая компания «Росгосстрах». Однако в 2017 году организация была продана группе «Открытие-холдинг».

Последующая санация ФК «Открытие» привела к банкротству «Легион Девелопмент», поскольку банк тогда оспорил ряд сделок по покупке активов «Росгосстраха». В 2018 году «Открытие» выкупил «Легион I», а уже в мае 2024 года выставил на торги один из корпусов комплекса (10,3 тыс. кв. м), офисные помещения в котором арендовал металлург НЛМК.

В итоге победителем аукциона стал один из крупнейших подрядчиков госкорпорации «Росатом» — НЭПТ («Новая эра промышленных технологий»). Компания заплатила за объект 4,2 млрд руб. при стартовой цене в 3,6 млрд руб. По данным источника “Ъ” на рынке недвижимости, компания приобрела офисные площади для размещения своих сотрудников. Тем временем, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова, у НЛМК истекает срок аренды площадей в «Легионе I». Так, по словам другого собеседника “Ъ”, после переезда металлургической компании на ее месте будет офис подрядчика «Росатома».

Однако, не исключает Екатерина Белова, аренда помещений в офисе на Новорязанской улице может быть временной мерой, при низкой вакансии и дефиците предложения на офисном рынке Москвы найти подходящий объект крайне трудно. При первой возможности компания подберет подходящий ей объект.

София Мешкова, Полина Трифонова

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