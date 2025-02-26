Цифре бизнес не по средствам

Малый и средний IT-бизнес привлек в 2024 году через льготное кредитование от Корпорации МСП 24,7 млрд руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Большая часть средств пришлась на разработчиков софта, всего же малые и средние предприятия получили от Корпорации за прошлый год 470 млрд руб. Рост спроса в IT-отрасли эксперты связывают со спецификой заказчиков решений: несмотря на запрос со стороны госсектора, его особенности оплаты работ вынуждают разработчиков привлекать заемные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Малый и средний бизнес в области IT (доход до 2 млрд руб. в год) привлек в 2024 году 24,7 млрд руб. в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП (75% у Росимущества, 25% — ВЭБ РФ; хозяйствующий субъект Минэкономики). Об этом “Ъ” рассказали в Корпорации МСП. По сравнению с 2023 годом рост привлеченных средств составил 12%. При этом количество IT-компаний, получивших господдержку, выросло на 48% и превысило 1 тыс. предприятий.

Как оценивают в корпорации, из всех привлеченных средств 21,9 млрд руб. приходятся на небольшие компании, работающие в сфере разработки программного обеспечения (ПО) и консультационных услуг в IT. Еще 2,8 млрд — на IT-компании, работающие в таких областях, как создание инфраструктуры для хостинг-провайдеров, обработка данных и т. д. Количество получателей поддержки среди последних выросло на 62%, оценил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП предоставляет компаниям финансовую поддержку через поручительства перед банками-кредиторами, которые покрывают до 50% от суммы кредита небольших компаний. Так, всего малый и средний бизнес привлек в 2024 году 470 млрд руб. при поддержке Корпорации МСП. В конце января корпорация представила перечень ключевых мер поддержки, которыми малый и средний бизнес сможет воспользоваться в 2025 году. Среди новых — льготное кредитование для компаний в сфере станкостроения и робототехники (см. “Ъ” от 28 января). А вот в Счетной палате ранее, напротив, признали имущественную поддержку (льготы при аренде или выкупе помещений) МСП неэффективной (см. “Ъ” от 14 февраля). В Минэкономики не ответили “Ъ”.

По данным ФНС, в России насчитывается более 2,2 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (юрлица), с учетом индивидуальных предпринимателей их более 6,6 млн. Малые IT-компании составляют больший процент именно по количеству компаний, в то время как большие обороты у организаций, имеющих в своих инвесторах госкорпорации и крупные производства, говорит президент «Руссофт» Валентин Макаров. Однако, по его оценке, вклад малых и средних предприятий на рынке очень большой — на них приходится почти 66% совокупного дохода всех компаний софтверной индустрии.

В целом результаты по привлечению финансирования малым и средним бизнесом в сфере IT коррелируют с ростом самого сегмента, считает основатель Atomic Capital Александр Зайцев. Основным драйвером остается замещение зарубежных IT-решений. Наряду с ростом самого сегмента, отмечает эксперт, наблюдается изменение структуры заказчиков и рынка: «Усиление роли государственных и окологосударственных структур-заказчиков и с другой стороны — рост самих небольших отраслевых IT-команд». Первые формируют спрос на отложенный платеж по результатам выполненного контракта: долго авансируют работы в силу законодательных ограничений, объясняет он. Вторые быстро растут и имеют еще недостаточный оборотный капитал, чтобы справляться с крупными заказами, объясняет Александр Зайцев.

Статистика говорит о том, что все большему количеству IT-компаний необходимы заемные средства, которые они не могут занять без программ субсидирования, резюмируют в инвестфонде «Восход». Однако банки сокращают кредитные лимиты в связи с ужесточением регуляторных требований к заемщикам. «Это привело к тому, что многие компании не могут получить кредиты в принципе, что особенно критично для проектов с длительным циклом внедрения, требующих постоянных вложений»,— говорят там.

Татьяна Исакова